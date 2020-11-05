Промсвязьбанк ждет возврата котировок Brent в диапазон $38-40/барр.

Аналитики Промсвязьбанка в четверг-пятницу ожидают возврата нефти марки Brent в фундаментально обоснованный диапазон $38-40 за баррель, сообщается в комментарии банка.

Цены на нефть марки Brent корректируются после отскока в среду выше $41/барр. на всеобщем позитиве перед выборами президента в США, отмечает управляющий эксперт банка Екатерина Крылова. Статистика от Минэнерго стала дополнительной поддержкой, показав резкое сокращение запасов сырой нефти на 8 млн барр. (разовый фактор из-за урагана в Мексиканском заливе), а бензинов и дистиллятов - на 1,5 и 1,6 млн барр. соответственно.

"Исход выборов президента США все ещё не известен, продолжается подсчёт голосов, но по предварительным данным Д. Байден идет с опережением. При этом складывается ситуация, что вне зависимости от того, кто победит, власть будет расколотой, так как в Сенате пока республиканцы и демократы получают одинаковое количество мест. В Палате представителей лидируют демократы. С учетом планов Трампа судиться и требовать пересчета голосов следующие несколько недель могут быть достаточно волатильными, что обусловит давление в том числе и на нефтяные котировки. В четверг-пятницу ожидаем возврата нефти в фундаментально обоснованный диапазон $38-40/барр.", - пишет Крылова.