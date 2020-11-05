Цены рублевых корпоративных бондов в четверг умеренно подрастут благодаря внешнему позитиву

Москва. 5 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала после состоявшихся президентских выборов в США, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду, при этом индикатор S&P 500 продемонстрировал максимальный за свою историю рост для дня после президентских выборов в США. На момент закрытия торгов подсчет голосов еще продолжался в нескольких ключевых штатах, включая Пенсильванию. Победа в Пенсильвании приносит 20 голосов выборщиков. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что одерживает победу в штате. Помимо этого, штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине и оформил иск с требованием на время остановить подсчет голосов в Мичигане, чтобы возобновить его только в присутствии представителей команды президента.

Небольшой разрыв между двумя кандидатами, наблюдавшийся на протяжении подсчета голосов, стал неожиданным, учитывая результаты предвыборных опросов, которые показывали значительный отрыв кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Данные опросов также указывали на "голубую волну", предполагающую победу демократов не только на президентских выборах, но и на выборах в обе палаты Конгресса США. К моменту закрытия торгов промежуточные результаты выборов свидетельствовали о высокой вероятности сохранения республиканского большинства в Сенате.

Инвесторы также ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут оглашены в четверг.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг уверенно повышаются после скачка на американском рынке акций накануне на ожиданиях итогов выборов в США. Японский индекс Nikkei 225 поднялся почти на 1,6% и достиг максимума за последние семь месяцев. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 мск вырос на 0,95%, гонконгский Hang Seng - на 2,71%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 мск поднялся на 1,85%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 1,17%.

Исход выборов президента США остается неопределенным, однако поддержку рынку оказывают перспективы сохранения разделенного Конгресса. Вероятное республиканское большинство в Сенате снижает шансы увеличения налогов и ужесточения регулирования, которых инвесторы ожидали в случае победы демократов. В то же время, принятие масштабного пакета мер поддержки экономики США теперь выглядит менее вероятным, что может заставить ФРС принять дополнительные стимулы.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на данных о падении запасов в США. Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти, и многие европейские страны вновь ввели карантинные меры, что будет ограничивать спрос на нефть. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $40,49 за баррель, что на 1,79% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 3,8%, до $41,23 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $38,43 за баррель, что на 1,84% ниже уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы выросли в цене на 4% - до $39,15 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов в стране на прошлой неделе на 8 млн баррелей - до 484,4 млн баррелей. Несмотря на существенное снижение, размер запасов остается примерно на 7% выше среднего уровня за пять лет. Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 936 тыс. баррелей - до 60,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,5 млн б/с. Запасы бензина в Штатах неожиданно увеличились на 1,5 млн баррелей, до 227,7 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,6 млн баррелей, до 154,6 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,176 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,992 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 ноября вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 709,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,75%), "Магнит БО-002P-01" (+0,74%) и "РЖД-001P-13R" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-0,68%), "ЕвроХим-001P-03" (-0,5%) и "МТС-001P-13" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 12,9% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SBER-asn_PRT-4Y-001Р-334R на 257,974 млн рублей номинальным объемом 2,5 млрд рублей, 6,24% выпуска серии ИОС-SPX-CNDR-18M-001Р-347R на 93,615 млн рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей и 18,43% выпуска серии ИОС-IPO_UP-CNDR-5Y-001Р-348R на 184,265 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей. Выпуск ИОС-SBER-asn_PRT-4Y-001Р-334R гасится в октябре 2024 года, выпуск серии ИОС-SPX-CNDR-18M-001Р-347R - в мае 2022, выпуск ИОС-IPO_UP-CNDR-5Y-001Р-348R - в октябре 2025 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ГК "Автодор" полностью разместила облигации серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Купоны годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет. Облигации размещались по закрытой подписке. Круг потенциальных инвесторов - Минфин и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации размещались в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

OOO "СФО МОС МСП 5" в полном объеме разместило облигации с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд рублей по ставке 5,85% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 28 октября до 15:00 МСК 30 октября. Купоны будут выплачиваться каждое 26-е число ежемесячно. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Дата погашения выпуска - 26 ноября 2034 года. Ожидаемая дюрация выпуска - 1,7-1,8 года. 16 октября "СФО МОС МСП 6" завершило размещение выпуска облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 6,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,83% годовых. ООО "СФО МОС МСП 5" и ООО "СФО МОС МСП 6" созданы для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) разместило в полном объеме 3-летние облигации на 4 млрд рублей серии 001Р-01 по ставке 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,68% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил 29 октября. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 20 млрд рублей. В рамках 25-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. На данный момент других облигаций компании в обращении нет.

ООО "Вита лайн" разместило 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей по ставке 9,75% годовых. Компания проводила сбор заявок с 12:00 МСК 19 октября до 12:00 МСК 30 октября. Выпуск был размещен в рамках программы компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 4-го купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А2" в размере 6,712% годовых. Компания завершила размещение облигаций класса "А2" объемом 3,533 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. Ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3,5% годовых. Срок обращения бондов - 16 лет, купоны - годовые.