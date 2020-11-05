Победа Трампа была бы позитивной для рынка США, но судебные разбирательства могут привести к просадке рынка акций - BCS Express

Победа Трампа в целом была бы позитивной для рынка США, однако судебные разбирательства не обязательно приведут к пересмотру итогов выборов, а согласование мер фискального стимулирования может быть отложено, что может привести к повышенной волатильности и просадке американского рынка акций, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Оксаны Холодовой.

Аналитик рассматривает три сценария итогов выборов в США: 1) победа Байдена при смешанном или республиканском Конгрессе;

2) победа Байдена при демократическом Конгрессе; 3) Трамп подает в суд.

По мнению Холодовой, сейчас американский рынок акций отыгрывает именно первый сценарий: индекс S&P 500 растет на 3% (3470 п.). Основной позитивный момент — уменьшение вероятности повышения налогов, включая налога на прибыль корпораций.

Предполагается, что при таком раскладе новый антикризисный пакет мер фискального стимулирования будет принят достаточно быстро после нескольких месяцев безуспешных согласований. Республиканцы из Сената ранее предлагали пакет в пределах $1 трлн. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси настаивала на $2,2 трлн, напоминает эксперт инвесткомпании.

"Даже если $2,2 трлн в полной мере не материализуются, экономика может быть поддержана дополнительным монетарным стимулированием ФРС, прежде всего, увеличением объема выкупа активов (количественного смягчения). Помимо этого, Байден намерен реализовать программу инфраструктурных расходов. При таком раскладе 3500–3600 пунктов по S&P 500 — некий условный предел. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации в экономике, включая риски коронавируса, реакции бумаг из отдельных секторов. Среднесрочный прогноз все еще актуален: 3050–2950 пунктов по S&P 500", - прогнозирует аналитик BCS Express.

По мнению Холодовой, в выигрыше окажутся индустрии: производители тяжелого оборудования, производители электромобилей, «зеленая энергетика», автопром и чипмейкеры. Индустрии под риском: банки, нефтяные компании, диджитал-гиганты.

При победе Байдена и демократическом Конгрессе налоги, скорее всего, будут увеличены, полагает аналитик. Это негативно скажется на доходах корпораций. Цены на акции формируются, прежде всего, исходя из долгосрочного прогноза по денежным потокам, хотя бывают и спекулятивные движения. Часто производства может быть перенесена за пределы США, что негативно скажется на занятости, а значит и потребительских расходах в Штатах.

Реализация такого сценария может привести к среднесрочному падению S&P 500 в район 2700–2550 пунктов, считает Холодова.

Если Трамп подаст в суд, актуальным останется базовый прогноз — 3050–2950 пунктов по S&P 500, полагает эксперт.

"Победа Трампа в целом была бы позитивной для рынка США. Однако судебные разбирательства не обязательно приведут к пересмотру итогов выборов, а согласование мер фискального стимулирования может быть отложено, что может привести к повышенной волатильности и просадке американского рынка акций", - заключает Холодова.

Аналитик напоминает, что на неделе состоятся еще два важных события. В четверг (22:00 МСК) будут опубликованы итоги заседания ФРС. В пятницу (16:30 МСК) выйдет ключевой отчет по рынку труда США за октябрь.