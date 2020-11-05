Победа Байдена несет для России более высокие санкционные риски, чем избрание Трампа - РенКап

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" закладывает более высокий риск санкций в случае победы Джо Байдена на выборах президента в США (что эксперты инвесткомпании считают базовым сценарием), учитывая его предыдущую и текущую риторику, тогда как переизбрание Дональда Трампа могло бы несколько снизить давление, говорится в обзоре экономиста инвесткомпании Софии Донец.

"В любом случае, геополитическая неопределенность, вероятно, сохранится, по меньшей мере, до конца года. В долгосрочной перспективе результаты выборов также могут отразиться на общих настроениях инвесторов в отношении развивающихся рынков, а значит сказаться на притоке средств на российский рынок", - пишет она.

При этом Донец отмечает, что, по ее оценкам, администрация Байдена может ассоциироваться с более слабым долларом и более высокими потоками инвестиций на развивающиеся рынки.

"Хотя наш базовый сценарий не предполагает жестких санкций, очевидно, что риски в последние несколько недель усилились на фоне роста геополитической напряженности и выборов в США. Из всех обсуждаемых опций мы считаем возможные ограничения на операции с ОФЗ главным существенным риском для российского рынка. Учитывая, что Минфин РФ объявил о потенциальном размещении еврооблигаций на 3 млрд евро до конца 2020 года, похоже, что он не видит значимых рисков введения санкций на этом рынке", - говорится в обзоре.

Как отмечает Донец, одним из важнейших событий станет отчет начальника разведывательного управления США о потенциальном вмешательстве России в выборы, который должен быть официально представлен до 18 декабря (по совпадению это будет день очередного заседания Банка России по ключевой процентной ставке).

"Исходя из существующей практики санкций, мы выделяем три типа возможных санкций: мягкие (включая расширение дипломатических, индивидуальных и секторальных санкций), умеренные (запрет на операции с ОФЗ на первичном рынке либо запрет на операции с евробондами на вторичном рынке) и жесткие (ограничение операций с ОФЗ на первичном и вторичном рынках). Вероятность мягких санкций мы оцениваем в 25%, умеренных - в 7%, жестких - в 2%", - полагает экономист.

По ее мнению, мягкие санкции могут повлиять на настроения инвесторов и рынки на коротком горизонте.

В случае умеренных санкций (запрет на операции с ОФЗ на первичном рынке либо запрет на операции с евробондами на вторичном рынке) можно ожидать ухудшения рыночных настроений, роста рисковой премии на Россию на величину до 50 базисных пунктов и ослабления рубля на 3-5% (с возможным краткосрочным "перелетом" и последующей стабилизацией), а также умеренного оттока средств с рынка ОФЗ, сокращения ликвидности, некоторого уплощения кривой доходности и возможного расхождения кривых для находящихся в обращении старых и новых локальных выпусков. Как ожидает экономист, Банк России может отреагировать более интенсивной продажей валюты, чтобы смягчить волатильность курса и поддержать устойчивость финансовой системы. "Мы также могли бы ожидать более активных покупок ОФЗ локальными держателями, на долю которых сейчас приходится около 75% рынка ОФЗ и около 45% российских еврооблигаций. В то же время мы полагаем, что повышение ключевой процентной ставки в этом сценарии маловероятно, поскольку небольшое инфляционное давление, связанное с ослаблением рубля, в основном компенсируется более низкими темпами роста, при этом рыночная премия в ставках кредитования и без того увеличится", - пишет эксперт.

При введении жестких санкций (ограничение операций с ОФЗ на первичном и вторичном рынках), по оценкам Донец, возможен рост рисковой премии для России до 250-300 базисных пунктов, а также отток средств с рынка ОФЗ, российских корпоративных облигаций и акций, которые в совокупности могут вылиться в ослабление рубля до 30% (с возможным краткосрочным "перелетом" и последующей стабилизацией). "Помимо этого, стоит ожидать резкого сжатия ликвидности на рынке ОФЗ и инверсии кривой, основанной на ожиданиях доходности. Минфин, вероятнее всего, выступит с определенными нормативными инициативами (это могут быть элементы контроля за движением капитала, комиссии на сделки с ОФЗ для нерезидентов и так далее), а Банк России - с дополнительными интервенциями на валютном рынке и нестандартными мерами на рынке ОФЗ (прямая покупка ОФЗ) с целью снизить волатильность. Учитывая потенциальный масштаб такого шока, мы не исключаем и повышения ключевой процентной ставки", - подчеркивает она.