05 ноября 2020 года 09:44
Утренние прогнозы: рынок акций покажет рост
Утром в четверг рынок акций РФ покажет рост, считают аналитики. Однако говорить о сломе нисходящего тренда, по их мнению, пока рано.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать позитивным. Индексы Азии растут, металлы дорожают. Лишь нефть немного смущает российский рынок волной фиксации прибыли. Впрочем, наличие республиканского большинства в Сенате США защитит нефть от экологического радикализма демократов. Слабый доллар поддерживает склонность к риску, которая проявится в виде роста российского рынка в начале дня".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,4-1,2%, в диапазоне 2800-2820 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся улучшение состояния внешнего фона, наблюдавшееся в среду. Но вслед за позитивным открытием он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций РФ в четверг пройдет мощным гэпом вверх, может быть, в пределах 1,5-2%. В фаворитах дня будут Сбербанк и "Роснефть". При этом пока рано говорить о сломе нисходящего тренда на российском рынке акций. Инвесторы в любой момент могут продажами отыграть объявление о победе Байдена (если это произойдет), который отмечается очень жесткой риторикой в отношении России".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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05 ноября 2020 года 12:19
Неопределенность относительно исходов выборов президента в США может привести к росту волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие дни, сообщается в обзоре Уралсиба.
"Динамика в сегменте ОФЗ в ближайшие дни будет определяться мировыми новостями: сейчас складывается впечатление, что на президентских... читать дальше
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05 ноября 2020 года 11:51
Подведение итогов президентских выборов в США на этот раз, вероятно, затянется, говорится в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Константина Чернышева.
"Четкого понимания, кто выйдет победителем из президентской гонки, пока нет. По сообщениям Bloomberg, кандидат от демократов Джо Байден... читать дальше
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05 ноября 2020 года 11:51
Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг растет, отыгрывая ралли внешних фондовых площадок и подорожавшую накануне нефть в ожидании подведения итогов прошедших президентских и парламентских выборов в США; индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов во главе с нефтяными бумагами. читать дальше
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05 ноября 2020 года 11:39
Аналитики Промсвязьбанка в четверг-пятницу ожидают возврата нефти марки Brent в фундаментально обоснованный диапазон $38-40 за баррель, сообщается в комментарии банка.
Цены на нефть марки Brent корректируются после отскока в среду выше $41/барр. на всеобщем позитиве перед выборами президента в... читать дальше
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05 ноября 2020 года 11:24
Часть долларовых накоплений можно перевести в рубли, чтобы инвестировать их в длинные ОФЗ-26230, если курс доллара превысит 80 руб./$1, говорится в аналитическом материале Сбер Управление Активами.
"Риски ограничений в отношении России со стороны США в случае победы Байдена преувеличены, на наш... читать дальше
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05 ноября 2020 года 11:22
(добавлен текст после 4-го абзаца)
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Газпром нефти" (MOEX:... читать дальше
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05 ноября 2020 года 11:15
Участников рынка, скорее всего, разочарует отсутствие мягких сигналов в ожидаемом комментарии ФРС США, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".
Внимание рынка в понедельник сфокусировано на заседании ФРС. Судя по вчерашнему ралли в казначейских облигациях США, инвесторы повышают ставки на то, что... читать дальше
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05 ноября 2020 года 10:54
Поддержка экономики США будет, вероятно, будет меньше ожидаемой, что на фоне угрозы COVID-19 краткосрочно может замедлить экономику США, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.
"Байден лидирует на президентских выборах в США (для победы ему не... читать дальше
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05 ноября 2020 года 10:38
Победа Трампа в целом была бы позитивной для рынка США, однако судебные разбирательства не обязательно приведут к пересмотру итогов выборов, а согласование мер фискального стимулирования может быть отложено, что может привести к повышенной волатильности и просадке американского рынка акций,... читать дальше
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05 ноября 2020 года 10:30
Москва. 5 ноября. Доллар и евро сильно упали на "Московской бирже" в четверг утром; рубль уверенно растет к бивалютной корзине, наверстывая динамику большинства мировых рынков по итогам президентских выборов в США за то время, когда в России отмечали День народного единства. читать дальше
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05 ноября 2020 года 10:27
убль в четверг может подорожать до 77 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.
Аналитики Sberbank CIB полагают, что внешний фон в четверг будет позитивным для российской валюты, поскольку рынки ждут уверенной победы Джо Байдена на президентских выборах в США, а ФРС может... читать дальше
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05 ноября 2020 года 10:21
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что доллар США, скорее всего, укрепится в ноябре на результатах выборов президента США. Американские акции, вероятно, останутся в торговом диапазоне, прежде чем выйдут на максимумы на новых стимулах от Федрезерва, говорится в комментарии... читать дальше
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05 ноября 2020 года 10:14
(добавлен текст после 3-го абзаца)
Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2020 года опустился до 46,9 пункта с 53,7 пункта в сентябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).
Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в... читать дальше
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05 ноября 2020 года 10:09
налитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение ФРС, макропубликации в США и Германии, данные по золотовалютным резервам и инфляции в России:
- Федрезерв США примет решение по процентным ставкам и оценит... читать дальше
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05 ноября 2020 года 09:57
Индекс Мосбиржи в четверг, вероятно, попытается вернуться в зону 2800-2850 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.
"Индекс Мосбиржи во вторник показал уверенное восстановление, сумев опереться на технически значимый уровень поддержки в 2700 пунктов. Учитывая хорошее повышательное... читать дальше
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