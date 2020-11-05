Утренние прогнозы: рынок акций покажет рост

Утром в четверг рынок акций РФ покажет рост, считают аналитики. Однако говорить о сломе нисходящего тренда, по их мнению, пока рано.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать позитивным. Индексы Азии растут, металлы дорожают. Лишь нефть немного смущает российский рынок волной фиксации прибыли. Впрочем, наличие республиканского большинства в Сенате США защитит нефть от экологического радикализма демократов. Слабый доллар поддерживает склонность к риску, которая проявится в виде роста российского рынка в начале дня".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,4-1,2%, в диапазоне 2800-2820 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся улучшение состояния внешнего фона, наблюдавшееся в среду. Но вслед за позитивным открытием он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций РФ в четверг пройдет мощным гэпом вверх, может быть, в пределах 1,5-2%. В фаворитах дня будут Сбербанк и "Роснефть". При этом пока рано говорить о сломе нисходящего тренда на российском рынке акций. Инвесторы в любой момент могут продажами отыграть объявление о победе Байдена (если это произойдет), который отмечается очень жесткой риторикой в отношении России".