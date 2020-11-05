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05 ноября 2020 года 09:33

Рост индекса S&P 500 стал рекордным для дня после президентских выборов в США

Американские фондовые индексы заметно повысились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг уверенно повышаются. Цены на нефть снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы заметно повысились по итогам торгов в среду, при этом индикатор S&P 500 продемонстрировал максимальный за свою историю рост для дня после президентских выборов в США, пишет The Wall Street Journal.

На момент закрытия торгов подсчет голосов еще продолжался в нескольких ключевых штатах, включая Пенсильванию. Победа в Пенсильвании приносит 20 голосов выборщиков. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что одерживает победу в штате.

Помимо этого, штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине и оформил иск с требованием на время остановить подсчет голосов в Мичигане, чтобы возобновить его только в присутствии представителей команды президента.

Небольшой разрыв между двумя кандидатами, наблюдавшийся на протяжении подсчета голосов, стал неожиданным, учитывая результаты предвыборных опросов, которые показывали значительный отрыв кандидата от Демократической партии Джо Байдена, пишет MarketWatch. Данные опросов также указывали на "голубую волну", предполагающую победу демократов не только на президентских выборах, но и на выборах в обе палаты Конгресса США.

К моменту закрытия торгов промежуточные результаты выборов свидетельствовали о высокой вероятности сохранения республиканского большинства в Сенате.

Тем временем министерство торговли США в среду сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в сентябре сократился на 3,6% и составил $63,9 млрд по сравнению с пересмотренным августовским показателем в $67 млрд.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $63,8 млрд с предварительно объявленных $67,1 млрд в августе.

Экспорт увеличился в сентябре на 2,6%, до $176,4 млрд, в частности, благодаря поставкам соя-бобов, телекоммуникационного оборудования, промышленных двигателей.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре опустился до 56,6 пункта с 57,8 пункта в сентябре, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения индекса до 57,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Помимо этого, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут оглашены в четверг.

В ходе торгов в среду уверенно подорожали акции технологических компаний. Трейдеры и инвесторы, в частности, объясняют это тем, что устойчиво сильные финансовые показатели этих компаний делают их акции привлекательными в условиях неопределенности, пишет CNBC. Некоторые аналитики также считают, что возможное сохранение республиканцами контроля над Сенатом благоприятно для технологических компаний, поскольку демократы могут повысить налог на прирост капитала.

Котировки Facebook Inc. (SPB: FB) выросли на 8,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 4,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 6,1%. Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 6,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 4,8%.

Тем временем бумаги американских банков подешевели на фоне снижения доходности US Treasuries. Котировки JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) упали на 3,1%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 4,1%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 3,3%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 0,9%. Доходность десятилетних облигаций американского казначейства опустилась на 0,12 п.п. - до 0,78%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 367,63 пункта (1,34%) и составил 27847,66 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 74,28 пункта (2,2%) - до 3443,44 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 430,21 пункта (3,85%) и составил 11590,78 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг уверенно повышаются после скачка на американском рынке акций накануне на ожиданиях итогов выборов в США.

Исход выборов президента США остается неопределенным, однако поддержку рынку оказывают перспективы сохранения разделенного Конгресса. Вероятное республиканское большинство в Сенате снижает шансы увеличения налогов и ужесточения регулирования, которых инвесторы ожидали в случае победы демократов, пишет Associated Press.

В то же время, принятие масштабного пакета мер поддержки экономики США теперь выглядит менее вероятным, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США принять дополнительные стимулы.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:09 мск поднялся на 1,35% и достиг максимума за последние семь месяцев, пишет Trading Economics.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit, в октябре вырос до 47,7 пункта с 46,9 пункта в сентябре, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение указывало на снижение индикатора до 46,6 пункта.

Значение сводного PMI Японии также было пересмотрено в сторону повышения - до 48 пунктов с предварительных 46,7 пункта. В сентябре его значение составило 46,6 пункта. Оба показателя достигли максимума с января текущего года.

Акции производителя полупроводников Advantest Corp дорожают на 4,6%. Цена бумаг SoftBank Group Corp. растет на 5%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. уменьшается на 5,3%, производителя строительной и горной техники Komatsu Ltd. - на 4,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 мск вырос на 0,95%, гонконгский Hang Seng - на 2,71%.

Акции производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. дорожают на 6,9%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 6,2%. Котировки Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) и Tencent Holdings Ltd. растут на 5,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 мск поднялся на 1,85%.

Цена акций Samsung Electronics Co. увеличивается на 2,2%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. дорожают на 0,4%, Hyundai Motor Co. - на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 1,17%.

Профицит торгового баланса Австралии вырос до 5,63 млрд австралийских долларов в сентябре текущего года с пересмотренных 2,62 млрд месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные, опубликованные в четверг. Австралийский экспорт товаров и услуг в позапрошлом месяце подскочил на 4% в помесячном выражении. Тем временем импорт снизился на 6%.

Акции Commonwealth Bank of Australia подорожали на 1,6%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 0,8%.

Рыночная стоимость горнодобывающей BHP Group уменьшилась на 0,2%, Rio Tinto - на 1,1%.

Цены на нефть снижаются в четверг после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на данных о падении запасов в США.

Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти, и многие европейские страны вновь ввели карантинные меры, что будет ограничивать спрос на нефть.

В центре внимания рынка остаются президентские выборы в Штатах. Подсчет голосов продолжается, и по последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $40,42 за баррель, что на $0,81 (1,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,52 (3,8%), до $41,23 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,41 за баррель, что на $0,74 (1,89%) ниже уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы выросли в цене на $1,49 (4%) - до $39,15 за баррель.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался.

На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

Реализация этого сценария стала бы "бычьим" фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

"Вне зависимости от исхода президентских выборов, власть в США, вероятно, останется расколотой, - отмечает аналитик по энергетическим рынкам Nasdaq Тамар Эсснер. - Это означает, что любую повестку, склоняющаяся влево, будь то увеличение налогов, регулирования или меры климатической политики, провести на законодательном уровне будет сложно".

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов в стране на прошлой неделе на 8 млн баррелей - до 484,4 млн баррелей. Несмотря на существенное снижение, размер запасов остается примерно на 7% выше среднего уровня за пять лет.

Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 936 тыс. баррелей - до 60,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,5 млн б/с.

Запасы бензина в Штатах неожиданно увеличились на 1,5 млн баррелей, до 227,7 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,6 млн баррелей, до 154,6 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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