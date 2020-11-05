"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Газпром нефти, "обычки" и "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" после пересмотра

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ после пересмотра, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки, для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать".

Для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), а также обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) эксперты сохранили рекомендацию "покупать".

Кроме того, аналитики возобновили анализ "Башнефти" (MOEX: BANE) с рекомендацией "держать" для ее обыкновенных и привилегированных акций.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций компаний (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 2,80 (текущая цена - 2,01), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 70 (текущая цена - 52,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (GDR) - 174 (текущая цена - 128,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 4 (текущая цена - 3,51), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,53 (текущая цена - 0,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз прив. - 0,56 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 7,30 (текущая цена - 5,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть прив. - 6,70 (текущая цена - 5,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Башнефть - 21 (текущая цена - 19,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Башнефть прив. - 16 (текущая цена - 14,6), рекомендация - держать.