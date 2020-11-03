Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 3 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 2 ноября и составила 115,25% от номинала, что соответствует доходности 2,15% годовых (снижение на 0,5 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 101,91% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт, составив 201 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 55 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 136,8% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,52% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 76 базисных пунктов, поднявшись до 132,09% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,485% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 20 базисных пунктов, до 114,48% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта, до 1,99% годовых), с погашением в 2023 году - на 11 базисных пунктов, до 109,65% от номинала (их доходность снизилась на 4 пункта и составила 1,425% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 50 базисных пунктов, подорожав до 131,41% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,44% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 16 базисных пунктов - до 112,46% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 пункта, до 2,22% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций преобладали покупатели, чему способствовал общемировой рост интереса инвесторов к рисковым активам, который, в свою очередь, произошел на фоне ожиданий относительно спокойных президентских выборов в США. Участники рынка рассчитывают на то, что победа одного из кандидатов, причем не важно, кого именно, будет более чем убедительной для того, чтобы окончательно снять неопределенность, довлевшую над мировыми рынками последние несколько месяцев. Таким образом, ожидания того, что президентская гонка в США заканчивается и, соответственно, будет снята неопределенность, толкают сейчас все мировые рынки вверх, в результате мы видим рост практически всех фондовых рынков, подрастают товарные площадки, в том числе цены на нефть. На этом фоне укрепляется рубль, растут котировки российских акций и облигаций. При этом ценовой рост отечественных евробондов относительно умеренный, участники рынка не спешат с покупками в ожидании подтверждения устойчивости позитивных настроений на глобальных рынках", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.