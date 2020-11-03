Рынок акций РФ вырос вместе с миром в ожидании итогов выборов в США, индекс МосБиржи поднялся к 2790п

Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ во вторник вырос вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $40 за баррель) в ожидании итогов президентских выборов в США, индекс МосБиржи отыграл все потери конца октября и поднялся к 2790 пунктам, индекс РТС превысил рубеж 1100 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2786,42 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1108,15 пункта (+3,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,1%.

Доллар упал до 79,22 рубля (-1,34 рубля), золото стоит $1909,7 за унцию (+0,9%).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+5,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,1% и +2,8% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "Газпрома" (+2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2% и +1,9% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,2%).

Акции АФК "Система" выросли на новостях об IPO Ozon. Интернет-ритейлер Ozon опубликовал проспект к планируемому IPO на бирже NASDAQ, документ размещен на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Параметры IPO, включая сумму привлекаемых инвестиций, в проспекте не раскрыты, указан лишь условный объем для целей расчета госпошлины. Ozon на 45,2% принадлежит АФК "Система" (с учетом доли венчурного фонда Sistema_VC), 45,1% - у Baring Vostok.

"Мосбиржа" сообщила во вторник, что объем торгов на всех рынках биржи в октябре вырос на 24,2% в годовом выражении, до 89,7 трлн рублей.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, мировые фондовые рынки не растеряли импульс к росту с начала недели и продолжили коррекционное восстановление. Снижение градуса напряженности из-за распространения коронавируса на фоне неплохих индексов деловой активности в промышленности и приближения результатов выборов в США позволило ощутимо подрасти азиатским площадкам, следом более 2% прибавили основные европейские индексы, нефть Brent вернулась к уровню $40 за баррель.

Индекс МосБиржи рывком вернулся к верхней границе коридора 2750-2800 пунктов благодаря ралли нефти, локомотивом подъема выступили акции нефтегазового сектора. Текущее состояние мировых рынков остается уязвимым, но, как правило, после выборов динамика фондового рынка США определялась в большей степени состоянием экономики, чем фактором смены лидера. На рыночный сантимент существенное влияние способны оказать итоги заседания ФРС по ставке 5 ноября и статистика по рынку труда США в пятницу, полагает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, рынок акций РФ показал во вторник уверенный рост во главе с нефтяными бумагами, причем торговая активность оставалась стабильно высокой. Акции "Аэрофлота" получили поддержку на фоне новостей от индексного провайдера MSCI, который на прошлой неделе повысил вес акций эмитента в индексах MSCI Small Cap. Акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+0,7%, до 2,626 рубля) в целом нейтрально отреагировали на новости о выплате промежуточных дивидендов. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 0,111 руб. на акцию, дата отсечки ориентировочно намечена на 20 декабря.

Основные мировые фондовые индексы демонстрируют подъем, инвесторы начинают проявлять сдержанный оптимизм в отношении перспектив рынков после дня голосования в США. В то же время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире, по последним данным, несколько улучшилась, но говорить о стабилизации ситуации по данным за несколько дней пока рано, считает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что рынки акций выросли на ожиданиях наступления определенности после выборов в США. В целом рынкам безразлично, кто займет кресло в Белом доме, так как вряд ли новый американский президент будет проводить недружественную политику в отношении экономики, а разницу во взглядах инвесторы непременно отыграют. Даже нефть Brent поднялась выше $40 за баррель, предполагая более быстрое прохождение стимулов и дальнейшее ослабление доллара.

Рост акций сопровождался неплохими объемами торгов на "Мосбирже", что вполне можно считать сигналом на появление более устойчивого тренда на рост. Сильное укрепление рубля не помешало рынку, так как оно происходило одновременно с повышением цен на нефть.

"Газпром" (MOEX: GAZP) за 9 месяцев текущего года получил убыток по РСБУ в размере 592 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период прибыль составила 434,937 млрд рублей. Убыток в III квартале во многом обусловлен ослаблением рубля. В октябре "Газпром" добыл 42,7 млрд кубометров газа, что на 2% больше, чем в октябре прошлого года. Также предварительные данные показывают, что в октябре поставки в дальнее зарубежье составили 17,0-17,5 млрд кубометров, что является месячным рекордом.

Ставки на победу Дональда Трампа немного выросли перед выборами, но все же пока рынок ориентируется на общенациональный опрос, который отдает пальму первенства демократу Джо Байдену. За демократа готовы проголосовать 52% избирателей США, а за Трампа - лишь 42%. Четыре года назад ситуация была схожей. Тогда за две недели до выборов разрыв между Трампом и Хилари Клинтон составлял 14 процентных пунктов (37% за Трампа и 51% за Клинтон). В демократических СМИ продолжают утверждать, что сейчас ситуация иная, но все может повториться вновь. Особенностью текущих выборов является то, что около 94 млн голосов было направлено по почте, а это приведет к длительному подсчету. Тем не менее, сам факт выборов прекращает изнурительный предвыборный цикл, который отвлекал вашингтонских политиков от экономических вопросов, считает аналитик.

Нефть продолжает отыгрывать потери. На рынке поговаривают о закрытии "коротких" позиций перед выборами президента США. Также можно говорить о сильной технической перепроданности нефтяных контрактов, а значит, что вероятность отскока существенно возрастала. Заявления Джо Байдена против нефтяной индустрии не стоит рассматривать только в негативном ключе. Если сланцевым компаниям станет сложнее получать лицензии на новые участки, то это поможет убрать с рынка лишнюю американскую нефть. В краткосрочной перспективе достаточно закрытия "коротких" позиций и надежд на возобновление обсуждения экономических стимулов в США, чтобы отменить повтор весеннего сценария, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, аппетит к риску на рынках с начала недели не ослабевает. В США во вторник пройдет финальное голосование за президента страны, настроения перед которым неожиданно улучшились - ожидания снятия неопределенности после выборов выступают краткосрочным позитивом для фондовых площадок.

Нефть растет на фоне новостей об обсуждении в России вариантов смягчения условий сделки ОПЕК+, предполагающих либо продление действующих в настоящий момент ограничений по добыче еще на 3 месяца, либо и вовсе увеличение объемов сокращений, отмечает аналитик. Цена Brent преодолела сопротивление $39,5 за баррель, что может предвещать повышение еще как минимум на $1-1,5.

В Европе регионе продолжаются покупки акций, несмотря на ограниченную экономическую активность во время "локдаунов". Поддержку банковскому сектору оказывают сильные квартальные результаты BNP Paribas. Надежды на победу Байдена на президентских выборах США и последующее улучшение отношений с Европой также выступают благоприятным для акций фактором, считает Кожухова.

Во вторник преобладал подъем индексов акций в Азии (Япония не работала, китайский Shanghai Composite подрос на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 2,1-2,4%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 2,1%) в ожидании итогов выборов в США.

Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal.

Выборы в этом году во многом отличаются от предыдущих из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, на выборах 2020 года особой популярностью пользуется досрочное голосование и голосование по почте. По данным на вечер понедельника, в США досрочно проголосовали более 94 млн человек, что составляет более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената. По мнению инвесторов, в случае победы демократов повысятся шансы принятия масштабного пакета мер поддержки экономики США и увеличения расходов на инфраструктурные проекты.

Резервный банк Австралии (RBA) опустил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня (до 0,1% с 0,25% годовых), а также уменьшил целевую доходность трехлетних гособлигаций (до 0,1%) по итогам заседания во вторник. Также RBA объявил о запуске программы количественного смягчения (QE) объемом 100 млрд австралийских долларов ($70,57 млрд), стремясь поддержать восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Нефть во вторник продолжила рост после локальной коррекции, поддержку оказывают сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти; цена Brent к 18:50 МСК находилась более чем $2 выше уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $40,08 за баррель (+2,9% и +2,7% в понедельник), декабрьская цена WTI - $38,08 за баррель (+3,5% и +2,9% накануне).

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.

Тем временем, растущий спрос на нефть со стороны Китая, вероятно, будет поддерживать нефтяной рынок. Накануне министерство торговли КНР сообщило об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года, то есть на 823 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+10,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,5%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+3,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,1%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3%).

Подешевели бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,4%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-2,4%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,313 млрд рублей (из них 16,642 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,68 млрд рублей на бумаги "Газпрома", 6,2 млрд рублей на акции "Норникеля").