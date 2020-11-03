"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals

Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций американской биофармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals и оставляют без изменения целевой уровень $163,17, предполагающий потенциал роста в размере 41,7% от последнего закрытия, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции Alexion находятся в нашем аналитическом покрытии с рекомендацией "покупать". Мы констатируем, что компании в минувшем квартале вновь удалось добиться впечатляющей динамики продаж по ключевым наименованиям, особенно по относительно новому и перспективному препарату Ultomiris, при этом выручка и чистая прибыль на акцию превзошли даже самые оптимистичные ожидания, и значительное повышение компанией собственных прогнозов по финансовым результатам говорит само за себя", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова.

Выручка Alexion по итогам минувшего квартала увеличилась на 26,2% г/г и составила $1,59 млрд, на $160 млн превысив усредненные прогнозы, чистая прибыль возросла на 23,6% до $578,1 млн, при этом скорректированная чистая прибыль на акцию достигла $3,24 и оказалась на 64 цента выше ожиданий Уолл-Стрит, отмечается в комментарии.

Выручка от препарата Soliris повысилась на 5,2% до $1042,3 млн, от Ultomiris – взлетела на 221,8% до $289,3 млн, от Strensiq – возросла на 22,7% до $189,4 млн, от Kanuma – осталась на уровне $28,4 млн. На текущий год компания ожидает скорректированную чистую прибыль на акцию в размере $11,70-12,00 (прогноз повышен с $10,65-10,95) при выручке в диапазоне $5,90- 5,95 млрд (прогноз повышен с диапазона $5,55- 5,60 млрд).