Всеобъемлющая победа демократов может стать катализатором для рефляционной торговли - Julius Baer

Свежие опросы указывают на высокую вероятность сценария всеобъемлющей победы демократов, согласно которому демократическая партия получит контроль на Белым домом и Сенатом, что откроет путь для пакета стимулов на сумму 2-3 трлн долл. США, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга.

Такое развитие событий окажет поддержку фондовому рынку в целом и циклическим акциям в частности, считает эксперт. Результаты опросов по-прежнему указывают на лидирующие позиции Джо Байдена. В отличие от президентских выборов в 2016 году, на этот раз ожидается, что явка будет значительно выше, чем 4 года назад, что является благоприятным фактором для опросов и для демократов.

"Большой вопрос заключается в том, удастся ли демократам добиться большинства в Сенате, - подчеркивает Ланг. - Республиканцы в настоящее время имеют большинство в 53 голоса к 47. На предстоящих выборах будет заново распределено 12 мест от демократов и 23 места от республиканцев. Таким образом, демократы должны получить как минимум 4 новых места, чтобы получить большинство в новом Сенате. Опросы показывают, что сценарий "демократической зачистки" (и президентское кресло, и Конгресс переходят под контроль демократов) становится все более вероятным. Это, скорее всего, будет иметь важные последствия для фондовых рынков". Всеобъемлющая победа демократов увеличит вероятность одобрения беспрецедентно высоких бюджетных расходов в размере до 3 трлн долл. США, полагает Ланг. Сектор инфраструктуры, а также возобновляемые источники энергии, материалы и промышленность, должны получить прямую выгоду от такого сценария. Глобальная фармацевтика и нефтегазовая отрасль, вероятно, почувствуют большее давление в результате ужесточения регулирования. Крупномасштабные бюджетные расходы должны поднять доходность облигаций, что окажет поддержку фондовым рынкам, в основном финансовым.