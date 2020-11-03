Рубль днем заметно ускорил темпы роста к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 3 ноября. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" во вторник днем, рубль активно укрепляется к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и высокого спроса на ОФЗ по итогам аукциона Минфина РФ.

Курс доллара США составил 79,27 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,28 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,81 руб./EUR1, подешевев на 96,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,14 рубля - до 85,36 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 4 ноября на 57,43 копейки, до 80,0006 руб./$1, и опустил курс евро на 41,23 копейки, до 93,3447 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил рост к доллару и евро на дневных торгах благодаря успешному аукциону министерства финансов РФ по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) и активно дорожающей нефти. Рынок в последние дни демонстрирует повышенную волатильность перед президентскими выборами в США, следом за которыми на российских биржах будет выходной день. В среду, 4 ноября, в России будет отмечаться День народного единства.

Результаты опросов общественного мнения в США показывают, что кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает по популярности нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа. Так, согласно опросу, проведенному телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, отставание Трампа от Байдена достигает 10 процентных пунктов.

Выборы в этом году во многом отличаются от предыдущих из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, на выборах 2020 года особой популярностью пользуется досрочное голосование и голосование по почте. По данным на вечер понедельника, в США досрочно проголосовали более 94 млн человек, что составляет более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената.

В то же время давление на настроения оказывают опасения по поводу восстановления мировой экономики в связи с введением рядом европейских стран повторных ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В центре внимания рынка на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 4-5 ноября. Эксперты хотели бы получить от Федрезерва больше информации о том, какими будут следующие шаги ФРС в отношении объема активов на его балансе, однако не ждут новых сигналов на предстоящем заседании, пишет Bloomberg.

"Во вторник доллар корректируется на большинстве валютных площадок после глобального укрепления накануне, вызванного страхами инвесторов перед повторными локдаунами из-за пандемии. (. . .) Вместе с валютными площадками наблюдается и повсеместное улучшение настроения на фондовых и товарных рынках: фьючерсы в США росли днем в среднем более чем на 1%, нефть марки Brent восстановила позиции выше $40 за баррель, европейские фондовые индексы прибавляли в среднем около 2%. Тем не менее в ближайшие дни волатильность на глобальных площадках может вновь усилиться под влиянием двух ключевых событий - президентских выборов в США и заседания ФРС. Кроме того, после небольшой паузы рынки могут вновь начать отыгрывать негатив от статистики заболеваний коронавирусом и усиления ограничений в европейских регионах", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Во вторник на глобальных рынках наблюдается осторожный оптимизм. Валюты развивающихся рынков и фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно растут. Похоже, что рынки настраиваются на решительную победу Джо Байдена на президентских выборах в США - по данным опросов, за последние недели он еще больше увеличил отрыв от Дональда Трампа. В результате рубль дорожает, и, учитывая его избыточное ослабление в последние дни, а также улучшение внешнего фона, мы ожидаем сегодня его восстановления. Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков, поскольку снижается вероятность того, что результаты выборов будут оспариваться в суде, что могло бы вызвать политическую нестабильность в США, снизить вероятность принятия нового пакета фискальной помощи и спровоцировать продажи рискованных активов. Первые результаты выборов по отдельным штатам, вероятно, будут известны в среду утром по московскому времени, а окончательные итоги будут подведены в течение нескольких дней", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

Цены на нефть эталонных марок активно растут днем во вторник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 3% - до $40,14 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,7%, до $38,97 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 3,18% - до $37,98 за баррель. В понедельник фьючерсы подорожали на 2,9% - до $36,81 за баррель.

Текущая неделя обещает быть бурной, учитывая, что во вторник в США состоятся президентские выборы, пишет Bloomberg.

Тем временем, растущий спрос на нефть со стороны Китая, вероятно, будет поддерживать нефтяной рынок. Накануне министерство торговли КНР сообщило об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года, то есть на 823 тыс. баррелей в сутки.

Минфин РФ в ходе первичного аукциона 3 ноября разместил ОФЗ на сумму 427,747 млрд рублей по номиналу (21,4% квартального плана) при спросе 446,955 млрд рублей, что лишь немного уступило рекордному размещению на одном аукционе, зафиксированному неделей ранее (430,195 млрд рублей по номиналу).

Средневзвешенная цена на состоявшемся во вторник, 3 ноября, аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29018 с погашением 26 ноября 2031 года составила 94,5948% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 427 млрд 747 млн рублей по номиналу при спросе 446 млрд 955 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 404 млрд 922 млн рублей.

При этом всего за месяц с небольшим (за пять аукционных дней) Минфин разместил в общей сложности ОФЗ на общую сумму почти 1,93 трлн рублей по номиналу, что составляет около 96,5% квартального плана в размере 2 трлн рублей. Таким образом, для выполнения квартального плана ведомству осталось продать облигации на сумму всего чуть более 70 млрд рублей, что, учитывая итоги последних размещений, будет легко сделать уже в следующую среду, если ситуация на мировых рынках резко не ухудшится после президентских выборов в США.

ЦБ РФ 30 октября, 26 и 27 октября продавал валюту на 9,8 млрд рублей в день, 28 и 29 октября - на 10 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 49,4 млрд рублей. Неделей ранее показатель равнялся 43,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

Банк России во вторник, 3 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 369,8 млрд рублей (при лимите 1,66 трлн рублей и спросе 1 трлн 369,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 октября, банки разместили 1 трлн 83,1 млрд рублей (при лимите 1,39 трлн рублей и спросе 1 трлн 83,1 млрд рублей) также в среднем по ставке 4,22% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 4,54% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 1 б.п. - до 4,71% и 4,72% годовых соответственно.