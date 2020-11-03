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03 ноября 2020 года 16:27
Ноябрь - исторически один из самых слабых месяцев для курса рубля - Совкомбанк
Ноябрь - исторически один из самых слабых месяцев для курса рубля, говорится в комментарии Совкомбанка. Главный экономист банка Кирилл Соколов отмечает, что за последние 12 лет российской валюте всего один раз удалось укрепиться к доллару в ноябре. В среднем рубль слабел к доллару на 2,6% в ноябре. "Одной из причин такой сезонности является тот факт, что во второй половине года цены на нефть более низкие, чем в первой половине. При этом в конце года обычно крупные выплаты по внешнему долгу, что повышает спрос на валюту", - пишет он. "Мы не ожидаем, что ЦБ будет сокращать интервенции в рамках бюджетного правила. Наоборот, падение цен на нефть ведет к увеличению продажи валюты в рамках бюджетного правила. Кроме этого, для снижения волатильности на валютном рынке российские власти могут задействовать вербальные интервенции, а затем нарастить валютные интервенции в защиту рубля. Например, ЦБ может продавать валюту от сделок с акциями Сбербанка и "Аэрофлота" не равномерно в течение квартала, а увеличить объем продажи валюты в ноябре", - указывает Соколов. Специалисты Совкомбанка не рекомендует сейчас производить какие-то поспешные действия на валютном или других рынках. Волатильность во всех классах активов возросла перед выборами в США, как и ожидали трейдеры. Можно покупать те активы, которые рассматривали раньше и ждали более выгодной цены. Прохождение выборов будет позитивным для всех рисковых активов, поскольку из цен уйдет премия за политическую неопределенность, отмечает Соколов. Победа Байдена и демократов позволит им быстро принять новый крупный пакет бюджетной поддержки экономики, что также позитивно для рисковых активов. Также, по мнению главного экономиста банка, можно постепенно начинать покупку бумаг циклических компаний, которые сейчас дешевы и которые могут выиграть от восстановления глобальной экономики в следующем году. Рынки закладываются на то, что в начале следующего года в мире появится массовая эффективная вакцина от коронавируса. "Полагаем, что слабость рубля сохранится в четвертом квартале из-за второй волны COVID-19 и политической неопределенности в США. На конец года ожидаем увидеть рубль вблизи 79 руб./$1 и 93 руб./EUR1, - указывает Соколов. - В первом-втором квартале 2021 года ожидаем укрепления курса рубля до 73-76 руб./$1 и 86-89 руб./EUR1 благодаря уходу геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+, вероятному появлению эффективной массовой вакцины от COVID-19 в мире, наращиванию монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики".
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