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03 ноября 2020 года 16:03
Акции AMD являются более рискованным вложением, чем акции Intel - BCS Express
Акции AMD являются более рискованным вложением, чем акции Intel, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Эксперт Павел Гаврилов отмечает, что на рынке производителей центральных процессорных устройств присутствуют два крупных игрока: Intel и AMD. Обе компании уже отчитались за III квартал 2020 г. и теперь, по его мнению, можно оценить их перспективы и драйверы роста. "AMD использует локальные слабости Intel в своих целях и показывает впечатляющие результаты. При этом бумаги выглядят переоцененными. Однако присутствуют драйверы роста, которые могут улучшить мультипликаторы. Intel более устойчив к изменениям на рынке, а его неудачи являются краткосрочной историей", - обращает внимание Гаврилов. Также аналитик указывает, что для обеих компаний существуют риски от дальнейшего распространения пандемии. Это может привести к снижению спроса на услуги и процессоры компаний в некоторых сегментах. "Intel имеет достаточный запас прочности и, вероятно, сможет диверсифицировать эти риски. В последнем квартальном отчете компания сообщила, что из-за пандемии ее результаты в сегменте обработки данных снизились. Подобные заявления не придают уверенности инвесторам, особенно, если у конкурентов ситуация противоположная, - отмечает специалист BCS Express. - AMD как раз и увеличил свою долю на рынке за счет слабости Intel. Компания хорошо справилась с первой волной коронавируса, поэтому можно ожидать, что дальнейшее распространение пандемии не окажет негативного давления. Спрос на персональные компьютеры, центры обработки данных и игровые платформы растет, что, несомненно, является позитивным моментом для компании". Конкуренция продолжается, и, на взгляд эксперта, в будущем инвесторы получат преимущество от обеих компаний. "Допустимо рассматривать добавление в портфель обеих акций. Но необходимо внимательно отслеживать биржевые новости, так как на их фоне компании демонстрируют высокую волатильность. При этом следует помнить, что AMD больше подвержен спекулятивным изменениям и на фоне Intel является более рискованным вложением", - пишет Гаврилов. Intel и AMD — две американские компании из Калифорнии. Основной вид деятельности — производство процессоров для различных устройств. Компании имеют как схожие рынки сбыта, так и дифференцированные. Например, AMD производит графические процессоры и видеокарты, а Intel создает накопители памяти и сетевое оборудование. Основные сферы конкуренции — рынки персональных компьютеров и серверное оборудование. Рыночная стоимость AMD оценивается в $93,8 млрд, а Intel — в $180,8 млрд.
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Компании упоминаемые в новости: Intel, Advanced Micro Devices
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