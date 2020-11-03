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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P500 во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов - "Фридом Финанс"
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03 ноября 2020 года 15:21
Индекс S&P500 во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов в ожидании результатов выборов президента в США, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 выглядит готовым к усилению волатильности после консолидации, наблюдавшейся в течение трех последних торговых сессий. В день выборов президента в США индекс широкого рынка оказался непосредственно у 100-дневной скользящей средней, то есть ниже 50-дневной, но выше 200-дневной средней. С технической точки зрения, вероятность развития сценариев роста и падения приблизительно одинакова, поэтому нужно проявлять особую осмотрительность, - отмечает младший аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - Предупреждаем, что при просадке S&P500 ниже 3300 пунктов давление продавцов усилится. В этом случае индекс направится к 200-дневной скользящей средней, пролегающей вблизи 3130 пунктов. Целью для "быков" выступает 50-дневная скользящая, которая находится около психологически важного уровня 3400 пунктов".
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03 ноября 2020 года 19:30
Рынок акций РФ вырос вместе с миром в ожидании итогов выборов в США, индекс МосБиржи поднялся к 2790п
Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ во вторник вырос вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $40 за баррель) в ожидании итогов президентских выборов в США, индекс МосБиржи отыграл все потери конца октября и поднялся к 2790 пунктам, индекс РТС превысил рубеж 1100 пунктов на фоне укрепления рубля. читать дальше
.03 ноября 2020 года 19:28
Долларовые активы должны по-прежнему составлять весомую часть инвестиционного портфеля - "Атон-менеджмент"
сильная валюта, и долларовые активы должны по-прежнему составлять большую часть портфеля, но инвесторам стоит рассмотреть возможность нарастить свои позиции в других валютах, например, в швейцарском франке, говорится в аналитическом материале директора инвестиционного департамента УК... читать дальше
.03 ноября 2020 года 19:15
Котировки акций американских банков растут в ходе торгов во вторник на фоне скачка доходности десятилетних гособлигаций США до самой высокой отметки за пять месяцев, сообщает MarketWatch. Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) к 18:51 МСК поднялась на 3,3%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) -... читать дальше
.03 ноября 2020 года 19:15
Москва. 3 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.03 ноября 2020 года 19:06
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" сохраняют позитивный взгляд на акции ГМК "Норильский никель", чья инвестиционная история остаётся привлекательной для включения в инвестиционные портфели, говорится в комментарии инвестбанка. "Норникель выплатит за 9 мес. 623,35 руб./акция (дивдоходность 3,2%).... читать дальше
.03 ноября 2020 года 18:35
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций американской биофармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals и оставляют без изменения целевой уровень $163,17, предполагающий потенциал роста в размере 41,7% от последнего закрытия, говорится в комментарии... читать дальше
.03 ноября 2020 года 18:05
Свежие опросы указывают на высокую вероятность сценария всеобъемлющей победы демократов, согласно которому демократическая партия получит контроль на Белым домом и Сенатом, что откроет путь для пакета стимулов на сумму 2-3 трлн долл. США, говорится в комментарии руководителя отдела анализа... читать дальше
.03 ноября 2020 года 17:30
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов - Julius Baer
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. "Краткосрочный прогноз по казначейским облигациям США зависит от... читать дальше
.03 ноября 2020 года 17:07
Потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ составляет порядка 20 б.п., однако он может реализоваться лишь после снижения неопределенности по исходу выборов президента в США, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Минфин на аукционах продолжает делать ставку на флоутеры, размещая бумаги... читать дальше
.03 ноября 2020 года 16:47
Курс рубля в конце текущего года-первом квартале следующего будет находиться в диапазоне 71-75 руб./$1 - МКБ
Аналитики Московского кредитного банка (МКБ) считают, что курс рубля по отношению к доллару в конце текущего года-первом квартале следующего года будет находиться в диапазоне 71-75 руб./$1, говорится в комментарии банка. Самым "уязвимым" для рубля днём на текущей неделе станет 4 ноября, когда в... читать дальше
.03 ноября 2020 года 16:27
исторически один из самых слабых месяцев для курса рубля, говорится в комментарии Совкомбанка. Главный экономист банка Кирилл Соколов отмечает, что за последние 12 лет российской валюте всего один раз удалось укрепиться к доллару в ноябре. В среднем рубль слабел к доллару на 2,6% в ноябре.... читать дальше
.03 ноября 2020 года 16:03
Акции AMD являются более рискованным вложением, чем акции Intel, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Эксперт Павел Гаврилов отмечает, что на рынке производителей центральных процессорных устройств присутствуют два крупных игрока: Intel и AMD. Обе компании уже отчитались за III... читать дальше
.03 ноября 2020 года 15:46
Москва. 3 ноября. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" во вторник днем, рубль активно укрепляется к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и высокого спроса на ОФЗ по итогам аукциона Минфина РФ. читать дальше
.03 ноября 2020 года 15:43
Sberbank CIB повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru (MOEX: MAIL) Group на 7% - до 2696 рублей за штуку, сообщается в аналитических материалах Sberbank CIB. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения. "На наш взгляд, бизнес Mail.ru... читать дальше
.03 ноября 2020 года 15:02
Волатильность на нефтяном рынке в течение текущей недели сохранится, ожидается широкий диапазон колебаний по Brent от $35 до $40 за баррель с тенденцией к снижению цен, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. "Давление на котировки со стороны спроса оказывает... читать дальше
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