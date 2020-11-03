Ожидается широкий диапазон колебаний котировок Brent с тенденцией к снижению цен - Совкомбанк

Волатильность на нефтяном рынке в течение текущей недели сохранится, ожидается широкий диапазон колебаний по Brent от $35 до $40 за баррель с тенденцией к снижению цен, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Давление на котировки со стороны спроса оказывает нарастающая вторая волна коронавируса в мире и постепенное ужесточение карантинных ограничений, - указывает эксперт. - В США, Европе и России число новых заражений коронавирусом превысило весенне-летние пики. С понедельника две крупнейшие экономики Европы - Германия и Франция - будут частично закрыты, что негативно для спроса на нефть. На Европу приходится около 15% мирового потребления нефти и нефтепродуктов".

По мнению Васильева, со стороны предложения негативом для нефтяного рынка является быстрое наращивание добычи в Ливии. Ливия сообщила о планах нарастить добычу до 1 млн б/c в течение четырех недель. Страна уже увеличила производство нефти до 700 тыс. б/с по сравнению со 100 тыс. б/с в начале сентября.

"Общий фон на мировых площадках на неделе будет отличаться повышенной неопределенностью, что также негативно для нефтяных котировок. Главным событием недели будут выборы в США 3 ноября. Инвесторы опасаются сценария спорных выборов и долгих пересчетов голосов, как это было в 2000 году. Чем дольше будут пересчитывать голоса, тем выше неопределенность и тем слабее будет динамика мировых рынков, в том числе и сырьевых. Поддержку нефтяному рынку могут оказать вербальные интервенции со стороны ОПЕК+. Нефтяной альянс может намекнуть на то, что в случае ухудшения ситуации со спросом готов отложить запланированное на 1 января повышение добычи на 1,9 млн б/с", - прогнозирует эксперт банка.

Также, по мнению Васильева, позитивом для всего блока рисковых активов и нефтяных цен может стать заседание ФРС, итоги которого будут объявлены в четверг вечером. Крупнейший мировой Центробанк может дать сигнал о готовности расширить монетарную поддержку экономики при необходимости и таким образом поддержать рынки.