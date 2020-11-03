После выборов в США остается риск еще одного эмоционального скачка пары USD/RUB к 82руб./$1 - BCS Express

После выборов в США остается риск еще одного эмоционального скачка пары USD/RUB к 82руб./$1, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль продолжает оставаться в центре внимания. Накануне рубль ослаб к 81 за доллар США, евро уходило в область 6–летних максимумов выше 94,1. На курс рубля оказывает давление сразу несколько факторов: падение мировых цен на энергоносители, коррекция фондовых индексов, угроза санкций со стороны Запада и неопределенность позиции Вашингтона по вопросам сотрудничества с Россией. Во вторник, на фоне возвращения спроса в рисковые активы, рубль может несколько укрепиться в направлении 80 за доллар", - отмечает Зельцер.

По мнению эксперта, после выборов в США остается риск еще одного эмоционального скачка пары USD/RUB к 82. Расширенная волатильность не позволяет точно диагностировать потолок истерии. Однако в ближайшие недели оценки сводятся к адаптации участников валютной секции к сложному геополитическому фону и восстановлению позиций, утраченных рублем, существенно ниже 80 руб. за доллар США, указывает Зельцер.