Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков - Sberbank CIB

Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков, поскольку снижается вероятность того, что результаты выборов будут оспариваться в суде, что могло бы вызвать политическую нестабильность в США, снизить вероятность принятия нового пакета фискальной помощи и спровоцировать продажи рискованных активов, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Валюты развивающихся рынков и фьючерсы на основные фондовые индексы во вторник умеренно растут, на глобальных рынках в целом наблюдается осторожный оптимизм.

"Похоже, что рынки настраиваются на решительную победу Джо Байдена на президентских выборах в США - по данным опросов, за последние недели он еще больше увеличил отрыв от Дональда Трампа, - отмечают аналитики Sber CIB Юрий Попов и Николай Минко. - В результате рубль немного дорожает, и, учитывая его избыточное ослабление в последние дни, а также улучшение внешнего фона, мы ожидаем сегодня его восстановления до 79,5.Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков, поскольку снижается вероятность того, что результаты выборов будут оспариваться в суде, что могло бы вызвать политическую нестабильность в США, снизить вероятность принятия нового пакета фискальной помощи и спровоцировать продажи рискованных активов".

Первые результаты выборов по отдельным штатам, вероятно, будут известны в среду утром по московскому времени (до открытия российских рынков), а окончательные итоги будут подведены в течение нескольких дней.

Однако если победа Байдена будет действительно решительной, то есть если он сумеет победить в ключевых штатах, таких как Флорида, что даст ему большой перевес по голосам выборщиков, то итог выборов станет окончательно ясен также в среду утром, подчеркивают эксперты. В этих условиях уже завтра может произойти мощное ралли рискованных активов, поскольку снизится неопределенность, связанная с выборами, которая давила на рынки в последние недели, полагают аналитики Sber CIB.