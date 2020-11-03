Акции российских технологических компаний, вероятно, продолжат отставание от рынка - Альфа-банк

Акции российских технологических компаний, вероятно, продолжат отставание от рынка, однако они выглядят более защищенными по сравнению с крупными мировыми аналогами отрасли, говорится в обзоре Альфа-банка.

Российский рынок акций восстанавливается, так как во вторник пройдут выборы президента в США, и сам факт этого важного для мирового сообщества события настраивает инвесторов на оптимистическую волну, отмечает аналитик Джон Волш.

"Инвесторы занимаются ребалансировкой своих портфелей, перекладывая свои активы в компании циклических и промышленных секторов. Рост цен на нефть спровоцировал повышение акций энергетических компанией. Акции технологических компаний последние дни отстают от рынка, и этот тренд, вероятно, продолжится. Тем не менее, акции российских технологических компаний, в том числе "Яндекса" и Mail.ru Group, выглядят более защищенными в сравнении с крупными мировыми аналогами отрасли. Мы по-прежнему ожидаем спрос на российских производителей металлов, поддержку бумагам нефтегазового сектора может оказать восстановление цен на нефть", - указывает Волш.