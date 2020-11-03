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03 ноября 2020 года 11:45

Рынок акций РФ утром поднялся к уровню недельной давности по индексу МосБиржи, лидирует АФК "Система"

Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за мировыми фондовыми площадками в ожидании итогов президентских выборов в США, индекс МосБиржи поднялся к уровню недельной давности, превысив 2765 пунктов, при этом лидируют бумаги АФК "Система" на новостях об IPO Ozon.

Доллар просел до 79,89 рубля (-0,66 рубля).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2766,32 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1090,19 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%.

Акции АФК "Система" подорожали на 3%. Интернет-ритейлер Ozon опубликовал проспект к планируемому IPO на бирже NASDAQ, документ размещен на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Параметры IPO, включая сумму привлекаемых инвестиций, в проспекте не раскрыты, указан лишь условный объем для целей расчета госпошлины. Ozon на 45,2% принадлежит АФК "Система" (с учетом доли венчурного фонда Sistema_VC), 45,1% - у Baring Vostok.

Также выросли акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2% и +2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Московской биржи" (+1,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон во вторник позитивный: индексы Азии растут (Япония отдыхает по случаю Дня Культуры), нефть с начала недели подорожала, как и контракты на металлы, индекс доллара в "минусе". На рынках ждут наступление определенности в американской политике, которая вернет Конгресс и Белый дом к обсуждению экономических вопросов. В корпоративном плане день интересен тем, что совет директоров ГМК "Норникель" выдаст рекомендации по дивидендам, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) сообщит объемы торгов за октябрь, а "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) отчитается по РСБУ за девять месяцев.

Рост нефти многие относят в пользу технического отскока, который снимает сильную перепроданность контрактов. По фундаментальным параметрам рынка падение все еще возможно. Особенно на это указывают свежие карантинные меры в Европе и восстановление добычи в Ливии (страна уже добывает до 800 тыс. б/с). Накануне в России состоялось совещание министерства энергетики и нефтяников по вопросу продления текущих ограничений на добычу после 1 января. Для рынка это стало сигналом того, что производители начали реагировать на провал котировок, полагает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что риски переноса любых позиций на четверг велики, поскольку торги на "Мосбирже" после выходного в России могут начаться с существенного "гэпа". Из отдельных бумаг позитивный взгляд сохраняется на акции Сбербанка, "Мосбиржи" и "Норникеля". Самым безопасным вариантом являются привилегированные акции "Сургутнефтегаза", в цене которых далеко не учтены те возможные дивиденды, которая компания может выплатить в следующем году в связи с падением рубля.

Давление на рубль вечером может возрасти из-за желания части инвесторов переждать неопределенное время в валюте или хотя бы захеджировать рублевые позиции долларом. Но эта тенденция натолкнется на встречную - сокращение спекулянтами длинных маржинальных позиций по паре доллар-рубль. Нефть Brent торгуется в районе $39 за баррель, но риски ее ухода в район $35 за баррель с повестки торгов не сняты и могут реализоваться при любом негативе. Основной проблемой для нефти остается сокращение потребление топлива из-за серии европейских локдаунов и роста добычи Ливией, считает Антонов.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, ввиду неплохого внешнего фона индекс МосБиржи сделал попытку перейти в диапазон 2750-2800 пунктов - настроения на мировых рынках в начале недели улучшились, острая ситуация с распространением коронавируса отошла на второй план.

В течение дня оптимизм на рынках может несколько ослабнуть ввиду сохраняющейся интриги относительно исхода президентских выборов в США и расклада сил в Конгрессе страны, способных заставить инвесторов скорректировать свои ожидания по стимулам. Есть перспектива затягивания процесса подведения итогов выборов президента США, поэтому рост глобальных рынков пока носит коррекционный характер, их текущее состояние остается уязвимым на фоне опасений новой волны роста волатильности, считает аналитик.

В США индексы выросли на 0,4-1,6% накануне президентских выборов, частично отыграв потери прошлой недели.

Сезон отчетности американских компаний за третий квартал 2020 года выглядит не так пессимистично, как прогнозировали аналитики Уолл-стрит: компании в целом фиксируют менее существенное, чем ожидалось, снижение прибыли и выручки, пишет газета Financial Times.

Общая прибыль компаний из индекса S&P 500 в расчете на акцию оказалась почти на 20% выше, чем прогнозировали аналитики всего несколько недель назад, свидетельствуют данные FactSet на основе результатов 63% фирм, которые уже опубликовали свои квартальные отчеты. Однако совокупный показатель прибыли на акцию, который включает результаты уже отчитавшихся фирм и усредненные прогнозы аналитиков, как ожидается, снизится примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Определенную поддержку рынку в понедельник оказали оптимистичные экономические данные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре 2020 года подскочил до 59,3 пункта - максимума с августа 2018 года - с сентябрьских 55,4 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 55,8 пункта, сообщает Trading Economics.

Обеспокоенность участников рынка вызывает восстановление карантинных мер в ряде европейских стран. Общенациональные локдауны введены во Франции и Германии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения COVID-19.

Во вторник преобладал подъем индексов акций в Азии (Япония не работает, китайский Shanghai Composite подрос на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%) в ожидании итогов выборов в США.

Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal.

Выборы в этом году во многом отличаются от предыдущих из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, на выборах 2020 года особой популярностью пользуется досрочное голосование и голосование по почте. По данным на вечер понедельника, в США досрочно проголосовали более 94 млн человек, что составляет более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената. По мнению инвесторов, в случае победы демократов повысятся шансы принятия масштабного пакета мер поддержки экономики США и увеличения расходов на инфраструктурные проекты.

Внимание рынка на этой неделе также будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в четверг.

Резервный банк Австралии (RBA) опустил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня (до 0,1% с 0,25% годовых), а также уменьшил целевую доходность трехлетних гособлигаций (до 0,1%) по итогам заседания во вторник. Также RBA объявил о запуске программы количественного смягчения (QE) объемом 100 млрд австралийских долларов ($70,57 млрд), стремясь поддержать восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Нефть утром во вторник просела после скачка накануне на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 2 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $38,87 за баррель (-0,3% и +2,7% в понедельник), декабрьская цена WTI - $36,77 за баррель (-0,1% и +2,9% накануне).

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.

Тем временем, растущий спрос на нефть со стороны Китая, вероятно, будет поддерживать нефтяной рынок. Накануне министерство торговли КНР сообщило об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года, то есть на 823 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2%).

Подешевели бумаги ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-1,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,78 млрд рублей (из них 2,553 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,406 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,117 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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