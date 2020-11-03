Победа Байдена может вызвать коррекцию на рынках, при победе Трампа не исключено ралли - BCS GM

Победа Байдена на выборах президента США может вызвать коррекцию на рынках, при победе Трампа не исключено ралли, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM).

"Главным фактором для аппетита инвесторов к риску остаются итоги президентских выборов США, - отмечает аналитик инвесткомпании Марк Брэдфорд. - В случае победы Байдена вполне возможна коррекция, если же будет переизбран Трамп, то не исключено ралли. На этом фоне повышенная волатильность будет сохраняться до объявления результатов, при этом подсчет голосов может занять продолжительное время, учитывая необходимость обработки бюллетеней, поданных по почте".

Поддержку Brent оказала встреча министра энергетики России Новака с топменеджерами российских нефтяных компаний для обсуждения перспективы продления ограничений ОПЕК+ после декабря 2020 г., а также сильный индекс PMI Китая. Тем не менее, уверенное наступление второй волны COVID и отсутствие возможностей в арсенале США для борьбы с последствиями пандемии сдерживают оптимизм, отмечает эксперт BCS GM.