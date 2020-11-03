Акции Мосбиржи привлекательны относительно сопоставимых компаний EM, оценены на 42% дешевле - "ВТБ Капитал"

Акции "Московской биржи" привлекательны относительно сопоставимых компаний EM, оценены на 42% дешевле, и аналитики рекомендуют их к покупке, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Специалисты "ВТБ Капитала" понизили свои прогнозы по чистому процентному и прочему финансовому доходу "Московской биржи" на 2020–2022 гг. на 6–7%, принимая во внимание усиление давления из-за снижения процентных ставок. Вместе с тем эксперты повысили прогноз по комиссионному доходу (+2–3%), поскольку видят значительный потенциал роста с учетом объема торгов, развития финансового маркетплейса и расширения продуктового предложения. "Один из факторов роста – дальнейшее пополнение перечня торгуемых на "Московской бирже" иностранных акций, что должно привлечь новых частных инвесторов, количество которых на конец октября 2020 г. уже превысило 7 млн человек (рост на 79% с начала года). С началом работы финансового маркетплейса мы предполагаем усиление повышательного давления на операционные расходы (+0,3–0,9%), в связи с чем повышаем прогноз по капиталовложениям с учетом скорректированных планов руководства. В итоге наши расчеты по чистой прибыли на 2020–2022 гг. снижаются на 1–4%", - указывают аналитики.

"Для нашей оценки стоимости по коэффициенту P/E на 2021 г. мы используем метод суммы частей, для чистого процентного дохода – показатель Сбербанка в 7,1x, для комиссионного дохода – сопоставимые компании развивающихся рынков со средним показателем 23,1x. С учетом текущего значения P/E на 2021 г. в 13,3x "Московская биржа" оценена весьма привлекательно – на 42% дешевле сопоставимых компаний развивающихся рынков", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".

Также эксперты отмечают основные риски, которые, по их мнению, связаны с изменениями в регулировании и макроэкономической конъюнктуре, а также с геополитическими событиями.