Инвесторам в акции Энел Россия следует быть готовыми к турбулентности в ближайшие 12 месяцев - "ВТБ Капитал"

Инвесторам в акции "Энел Россия" следует быть готовыми к турбулентности в ближайшие 12 месяцев, отмечается в аналитическом материале "ВТБ Капитала". Аналитики инвестбанка снижают прогнозную цену акций компании на горизонте 12 месяцев на 18%, до 1,01 руб. за штуку, сохраняя при этом рекомендацию "покупать".

"Результаты за 3к20 оказались хуже наших ожиданий и консенсус-прогноза на 33–37%, что было вызвано ростом издержек и дополнительной переоценкой валютной части дебиторской задолженности, - указывают эксперты "ВТБ Капитала"

Владимир Скляр и Анастасия Тихонова. - Капиталовложения компании на 100% финансируются за счет долга. Хуже того, она объявила о задержке на «несколько месяцев» по своему критически важному ветряному проекту. Чистая прибыль за 2021 г., по нашим оценкам, составит менее 1 млрд руб., и мы полагаем, что инвесторам стоит подготовиться к тому, что в 2020 и 2021 гг. взятые на себя руководством обязательства выплачивать дивиденды за год в объеме 3 млрд руб., должны будут пройти проверку на прочность".

Эксперты инвестбанка снижают прогнозную цену на горизонте 12 месяцев на 18%, до 1,01 руб. на фоне влияния со стороны пандемии COVID-19 и задержки ветряного проекта, в то же время при ожидаемой полной доходности на уровне 22% сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Энел Россия".