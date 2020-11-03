Утренние прогнозы: рынок акций во вторник может улучшить свои позиции

По мнению аналитиков, рынок акций во вторник может улучшить свои позиции учетом позитивных тенденций на внешних рынках.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Индексы Азии растут. Нефть остаётся в плюсе, как и контракты на металлы. Индекс доллара в минусе. На рынках ждут наступление определённости в американской политике, которая вернёт Конгресс и Белый дом к обсуждению экономических вопросов. В корпоративном плане день интересен тем, что совет директоров ГМК "Норникель" выдаст рекомендации по дивидендам, Московская Биржа сообщит объёмы торгов за октябрь, а "Ленэнерго" отчитается по РСБУ за девять месяцев".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.2-0.6%, в диапазоне 2745-2755 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2730, 2720 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2790 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации около ближайшего значимого уровня 2750 п.".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Утром вторника внешний фон складывается нейтральный, и откроемся мы в районе закрытия глобальных торгов в понедельник. Скорее всего, не увидим мы и значительного изменения западных индексов в течение дня - инвесторы займут выжидательную позицию накануне объявления итогов голосования по следующему президенту США. В таких условиях сложно давать какие-то рекомендации. В среду мы торговаться не будем, и есть большая вероятность, что четверг начнется с существенного "гэпа".

Sberbank CIB: "Ожидаем, что во вторник российский рынок акций может улучшить свои позиции с учётом позитивного настроя инвесторов, дорожающей нефти и роста фьючерсов на американские индексы. При этом возможна повышенная волатильность. В центре внимания рынков — выборы президента США. Пока неясно, когда в США примут новый пакет стимулирования экономики, а эпидемия COVID-19 продолжает оказывать давление на мировые рынки.