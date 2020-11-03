Рубль во вторник может восстановиться до 79,5 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль во вторник может восстановиться до 79,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Утром вторника валюты развивающихся рынков и фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно растут. Похоже, что рынки настраиваются на решительную победу Джо Байдена на президентских выборах в США, рубль немного дорожает, и аналитики Sberbank CIB ожидают его восстановления до 79,5 руб./$1.

Минфин во вторник проведет аукцион по размещению нового 11-летнего флоутера. После роста доходности накануне не исключён рост спроса на рискованные активы во вторник в связи с надеждами на победу Джо Байдена на выборах в США (что приведет к большему объему фискальных мер), отмечают специалисты. "На фоне роста спроса на риск мы ожидаем во вторник снижения доходности ОФЗ на 3-5 б.п." - пишут эксперты Sberbank CIB.

Также аналитики отмечают, что, скорее всего, котировки нефти марки Brent преодолеют отметку $39,3/барр., после чего направятся к $40,1/ барр. Если же рост прекратится, возможно снижение до уровня поддержки в $37,9/барр. "Рынки следят за противостоянием Дональда Трампа и Джо Байдена на президентских выборах в США. Решительная победа любого кандидата, особенно Джо Байдена, должна быть позитивной для нефтяных котировок", - указывают эксперты Sberbank CIB.