Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник в диапазоне 2745-2755 пунктов - "Алго Капитал"

Открытие торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2745-2755 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2745-2755 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2730, 2720 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2790 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации около ближайшего значимого уровня 2750 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгов во вторник будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на ход локальных торгов, по мнению Манжоса, может оказать публикация сентябрьской статистики по изменению объема промышленных заказов в США (18:00 мск).