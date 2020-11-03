Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 3 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании президентских выборов в США, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, частично отыграв потери прошлой недели в ожидании президентских выборов в США. Выборы американского президента, заседание Федеральной резервной системы и данные с рынка труда страны за октябрь делают предстоящую неделю наиболее насыщенной для американских финансовых рынков в 2020 году. Все эти события могут взволновать инвесторов и сильно повлиять на движение котировок. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal.

Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената. Выборы в Сенат США имеют для инвесторов не меньшее значение, чем президентская гонка, с учетом того, что ключевые изменения в политике, включая более масштабные экономические стимулы, будут зависеть от того, кто контролирует Сенат, отмечает WSJ. По мнению инвесторов, победа демократов повышает шансы принятия масштабного пакета мер поддержки экономики США и увеличения расходов на инфраструктурные проекты.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник вслед за американским фондовым рынком, в центре внимания инвесторов на этой неделе находятся выборы в США. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 1,2%, гонконгский индикатор Hang Seng прибавляет 2,2%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,9%. Резервный банк Австралии (RBA) опустил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня, а также уменьшил целевую доходность трехлетних гособлигаций по итогам заседания во вторник. Базовая ставка понижена до 0,1% годовых с 0,25%, целевая доходность трехлетних госбумаг - до этого же уровня. Кроме того, RBA объявил о запуске программы количественного смягчения (QE) объемом 100 млрд австралийских долларов ($70,57 млрд), стремясь поддержать восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День культуры).

Вместе с тем цены на нефть слабо опускаются во вторник после скачка накануне на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $38,86 за баррель, что на 0,28% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,7%, до $38,97 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $36,76 за баррель, что на 0,14% ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на 2,9% - до $36,81 за баррель.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с. Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,017 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,634 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 ноября снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (31 октября - 2 ноября) 0,002%, опустившись до 709,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,94%), "Магнит БО-002P-01" (-0,85%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18-об" (-0,6%), а в лидерах роста - облигации "ЕвроХим-001P-03" (+0,33%), "Металлоинвест БО-04" (+0,3%) и "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Татнефтехим" (Набережные Челны, Татарстан) в начале ноября планирует начать размещение дебютных годовых облигаций 1-й серии объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 12,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через год в размере 13,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в виде равномерного погашения номинала с 10-го по 12-й купонные периоды. Купоны ежемесячные. С учетом амортизационной составляющей дюрация выпуска составит около 0,77 года. Ранее компания не выходила на долговой рынок.