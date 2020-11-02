Цены евробондов РФ в понедельник продолжили снижаться на фоне второй волны COVID-19 и падающей нефти

Москва. 2 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник продолжили умеренно снижаться вследствие падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне второй волны пандемии COVID-19; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла по отношению к закрытию пятницы на 25 базисных пунктов и составила 115,25% от номинала, что соответствует доходности 2,155% годовых (снижение на 8,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,8 базисного пункта, составив 101,92% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 9 пунктов и составил 201,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 30 октября на 40 базисных пунктов - до 136,1% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,56% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 43 базисных пункта - до 131,27% от номинала (их доходность выросла также на 2 базисных пункта и составила 3,53% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 23 базисных пункта - до 114,23% от номинала, что соответствует доходности 2,03% годовых (рост на 4 пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 109,5% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 1,48% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 96 базисных пунктов - до 130,79% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 3,47% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 11 базисных пунктов, до 113,31% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 2,24% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продолжили снижаться в цене под давлением негативной внешней конъюнктуры. В результате, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 2 базисных пункта, до 2,48% годовых. Основными негативными факторами для рынка являются, с одной стороны, продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19, что вынуждает многие страны мира вновь вводить ограничительные меры, что несет существенные риски для мировой экономики, а с другой стороны - заметное падение нефтяных цен, в частности сегодня котировки Brent локально опускались к отметке $36 за баррель. Кроме того, негативное влияние на инвесторов оказывает приближающаяся дата президентских выборов в США. Участники рынка опасаются, что в случае победы на выборах Джо Байдена со стороны Белого дома может усилиться антироссийская риторика", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.