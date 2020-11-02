Рынок акций РФ начал неделю с восходящей коррекции вместе с миром, лидировал "НОВАТЭК"

Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью после отката конца октября из-за опасений по поводу нефтяного спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе; индекс Мосбиржи отскочил в район 2740 пунктов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов понедельника индекс МосБиржи составил 2737,54 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1069,33 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,8%.

Доллар вырос до 80,7 рубля (+1,17 рубля), золото стоит $1891,9 за тройскую унцию (+0,6%).

В лидерах роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+5,8%) на фоне корпоративных новостей. Японская MOL подписала чартерные соглашения на три газовоза ледового класса Arc7 с ООО "Арктик СПГ 2", крупнейшим акционером которого является "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), говорится в пресс-релизе японской компании. Газовозы будут построены корейской DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) и будут поставлены в 2023 году.

Также подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9% и +2,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +0,9% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

"Детский мир" (MOEX: DSKY) (+1,8%, до 112 рублей) в третьем квартале сократил чистую прибыль на 1,5%, до 2,3 млрд рублей, сообщила компания. При этом "Детский мир" будет рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве промежуточных дивидендов за 2020 год, в результате чего общие выплаты могут вырасти до 7,8 млрд рублей (10,6 рубля на акцию).

Подешевели акции "Московской биржи" (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, распродажи на рынках акций ослабли, однако неопределенность сохраняется. В октябре динамика рынков оказалась наихудшей с марта на фоне рекордно высокого роста случаев COVID-19 по всей Европе и в США и повторного введения жестких карантинных мер в европейских странах.

Стремительное распространение пандемии вызывает опасения по поводу перспектив мирового роста и является причиной снижения цен на нефть, вызывая опасения в части спроса. Президентские выборы в США, которые состоятся 3 ноября, определят тон всей текущей недели, и вероятно, спровоцируют волатильность на рынках: на прошлой неделе, впервые с июня, индекс волатильности VIX превысил отметку 40 пунктов. Защитных активов на рынке немного при текущей конъюнктуре внешних бирж, когда до выборов в США остается всего один день, считает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ стартовал в понедельник снижением, но уже днем смог не только ликвидировать потери, но и выйти в "плюс". Частично этому способствовала нефть, которая также вышла из глубокого ночного "минуса". Плюс к этому европейские индексы позитивно отреагировали на сильную статистику из Китая, где пандемия COVID-19 находится под контролем и не мешает развитию. Во время утренней просадки индекс МосБиржи опускался ниже 2660 пунктов, а к вечеру отскочил к 2740 пунктам. Подобная динамика рынка намекает на разворот, хотя объемы не внушают доверия. Более логичным было бы удвоение активности в зоне поддержки 2600-2650 пунктов. Поэтому не стоит исключать повторного "захода" на снижение, тем более что статистика по РФ пока ухудшается (производственный PMI снизился в октябре до 46,9 пункта с 48,9 пункта в сентябре).

Выросли акции "Татнефти" на фоне отчета за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль составила 52,369 млрд рублей по сравнению с 149,986 млрд рублей годом ранее. Доллар утром поднимался до 80,95 руб./$1. Текущие значения курса рубля являются неустойчивыми и оправданы лишь спекулятивным давлением на фоне возникшей неопределенности на рынках перед выборами президента США. Однако при любом исходе голосования американская политическая система будет вынуждена произвести на свет очередной стимулирующий пакет объемом около $2 трлн. Уже в 2020 году подобные бюджетные расходы США способны привести к пересмотру кредитного рейтинга и ухудшению восприятия надежности доллара в качестве валюты накопления. Поэтому текущий период волатильности рубля стоит рассматривать в качестве временного явления, а не установления нового диапазона для курса российской валюты.

Коронавирус шагает по Европе, заставляя власти различных стран вводить карантинные меры. Однако инвесторы отыграли ухудшение ситуации ещё на прошлой неделе. На текущий момент более актуальным оказались данные по производственной активности. В еврозоне показатель PMI вырос в октябре до 54,8 пункта по сравнению с предварительной оценкой 54,4 пункта и 53,7 пункта в сентябре. В Великобритании производственный PMI вырос до 53,7 пункта по сравнению с предварительной оценкой 53,3 пункта.

Добыча нефти и конденсата в России выросла до 9,98 млн б/с в октябре по сравнению с 9,93 млн б/с в сентябре. Кроме России, наращивание добычи происходит в Ливии, а также Ираке. Ирак обещал компенсировать летнее перепроизводство в осенние месяцы, но пока демонстрирует слабую дисциплину своих обязательств.

Американский рынок готов к любому исходу выборов президента. Опросы указывают на то, что 52% всех избирателей США готовы проголосовать за демократического кандидата Джо Байдена, а у действующего президента поддержка находится на уровне 42%. Впрочем, схожая ситуация была и на предыдущих выборах, но Дональд Трамп выиграл по голосам выборщиков. Многие расценивают просадку индексов в октябре в качестве страховки от неожиданностей на выборах. По сути, в американской политике мало что поменяется при любом итоге голосования. Пакет экономической помощи будет принят, так как без него американская экономика рискует скатиться в рецессию. Рынок акций вырос вслед за нефтью и индексами в Европе и США, прошедшая в октябре коррекция оправдывает этот подъем, так как многие бумаги стали сильно привлекательными для среднесрочного и долгосрочного инвестирования, считает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что мировые фондовые рынки в начале недели нашли в себе силы отыграть часть понесенных в конце октября потерь - поводом послужила сильная статистика по деловой активности в секторе промышленности КНР, затем в течение дня аналогичные данные по еврозоне, а затем и в США смогли поддержать риск-аппетит.

Помимо скачка заболеваемости в мире источником волатильности выступают президентские выборы в США 3 ноября, где фаворитом, судя по опросам, остается Джо Байден. Вероятная смена лидера краткосрочно воспринимается рынками позитивно, но желание увеличить налоги и минимальную оплату труда работников вряд ли будет иметь долгосрочный позитивный эффект, несмотря на менее агрессивную внешнюю политику и стимулы. Текущее состояние мировых фондовых рынков остается уязвимым. На рыночный сантимент существенное влияние способны оказать и итоги заседания ФРС по ставке 5 ноября, и статистика по рынку труда США в пятницу.

Индекс МосБиржи рывком вернулся к верхней границе фундаментально важного диапазона 2700-2750 пунктов. В лидерах торгов на корпновостях выступили акции "НОВАТЭКа", а также сильно просевшие ранее бумаги золотодобытчиков. В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс МосБиржи может продолжить проторговывать диапазон 2700-2750 пунктов. Итоги же президентских выборов и нарастающие геополитические риски способны вновь спровоцировать продажи, считает Антонов.

По мнению старшего аналитика компании "Сбер управление активами" Дмитрия Чепрагина, в ноябре политические партии в США, вероятнее всего, достигнут консенсуса по новому пакету помощи американской экономике. Реализация этих факторов, вне зависимости от итогов выборов в США, будет носить положительный эффект для котировок активов развивающихся стран. Причиной этому может служить снятие риска неопределенности, а также сохранение притока средств инвесторов в более рисковые активы на фоне некоторой "перегретости" рынков развитых стран. Однако стоит учитывать, что избрание того или иного кандидата на пост президента может иметь разную степень влияния на определенные сектора или даже страновые риски. Очевидно, что в случае победы Джо Байдена под давлением окажется американский рынок акций ввиду ожидаемого изъятия налоговых послаблений для корпоративного сектора, а также нефтегазовый сектор на фоне объявленной программы улучшения экологии, считает аналитик.

При этом в контексте оценки привлекательности активов других стран в качестве пострадавших, вероятнее всего, выступит российский фондовый рынок из-за усиления ограничительных мер, а в более выигрышном положении могут оказаться китайские компании благодаря возможному потеплению отношений между США и Китаем. В то же время победа Трампа будет иметь обратный эффект по данным направлениям, однако в целом будет совпадать с позитивным взглядом на активы развивающихся стран, полагает Чепрагин.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), согласно действующим прогнозам и букмекерским ставкам, наиболее вероятным сценарием на выборах в США остается победа кандидата от демократов Джо Байдена, а также сохранение действующего большинства демократов в Палате представителей. Рынки в целом уже приняли высокую вероятность избрания нового президента, и вряд ли в случае его победы будет выход инвесторов из рисковых активов - такой исход, напротив, может ускорить возможное принятие мер поддержки американской экономики, потребность в которых продолжает расти на фоне пессимистичных прогнозов распространения коронавируса.

В среду и четверг в США состоится заседание ФРС. По его итогам от регулятора не ждут изменений политики несмотря усиление рисков, хотя наверняка будет отмечен негатив задержки бюджетных стимулов. Оценка итогов выборов для экономики маловероятна, так как ФРС аполитична. В пятницу будет представлен отчет о рынке труда в США, инвесторы уточнят свои прогнозы после публикаций аналогичного отчета ADP и индекса занятости ISM, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite остался на уровне пятницы, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,5%) на признаках дальнейшего восстановления экономики Китая, растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,4-2,1%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 1,3%, превысив 3310 пунктов).

Значение PMI сферы услуг и строительства КНР в октябре достигло максимального уровня за семь лет: показатель составил 56,2 пункта против 55,9 пункта месяцем ранее. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов по итогам восьмого месяца подряд.

При этом промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в октябре подскочил до максимума почти за десятилетие - с января 2011 года. Индекс достиг 53,6 пункта по сравнению с 53 пункта в сентябре. Его значение остается выше 50 пунктов шесть месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индикатора в прошлом месяце до 52,8 пункта.

На нефтяном рынке цены отыграли утреннее падение. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $38,01 за баррель (+0,2% и -0,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $35,8 за баррель (+0,03% и -1,1% в пятницу).

Топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили с министром энергетики РФ Александром Новаком возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как сообщил один из источников, базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с. Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке, некоторые партнеры по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года.

В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Падение нефтяных цен в прошлом месяце объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе (общенациональные локдауны на ноябрь введены во Франции, Германии, Великобритании).

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+11,2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+7%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+4,5%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,2%) и ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,3%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3%).

Лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-4,1%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,875 млрд рублей (из них 15,409 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,648 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,467 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").