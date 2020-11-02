Рынки развивающихся стран ощутят приток денег от инвесторов при любом исходе выборов в США - Сбер Управление Активами

Западные рынки несколько «перегреты», и после выборов в США рынки развивающихся стран в любом случае ощутят приток денег от инвесторов, полагает директор по инвестициям УК Сбер Управление Активами Ренат Малин.

На взгляд эксперта, консервативный подход для инвесторов заключается в том, чтобы воздержаться от вложений и дождаться более конкретных сигналов к действию, когда США определятся с президентом, а в Сенате договорятся о новом пакете помощи экономике.

"Инвесторам в более рискованные активы придется «проголосовать» на выборах в США, - полагает Малин. - Президент Байден отменит налоговые льготы для корпоративного сектора, что окажет давление на весь американский рынок, а его программа улучшения экологической ситуации — на нефтяную отрасль. Усилится и геополитическое давление, что негативно скажется на российском рынке, а вот с КНР можно ожидать улучшения отношений, что будет благоприятно для китайских компаний. Победа Дональда Трампа будет иметь обратный эффект в указанных областях, но в целом позитивно повлияет на рынки развивающихся стран".

Пока большинство инвесторов рассчитывают, что победит Джо Байден, а на выборах в Сенат большинство получат республиканцы. Такая расстановка сил, по мнению эксперта, может привести к задержке одобрения нового пакета мер по поддержке экономики, что негативно для настроя на рынке. Однако в долгосрочной перспективе такая комбинация будет позитивной для рынка: президент ослабит напряженность торгового спора с Китаем, а республиканцы не позволят ему сильно повысить налоги.