Продавцы, скорее всего, продолжат доминировать на рынке ОФЗ в ближайшие несколько дней - "ВТБ Капитал"

Продавцы, скорее всего, продолжат доминировать на рынке ОФЗ в ближайшие несколько дней на фоне неопределенности по поводу результатов выборов в США и общей неустойчивости глобального аппетита к риску, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Торговая активность на этой неделе, скорее всего, будет ниже среднего, поскольку в среду в России отмечается государственный праздник. В этот раз регулярные аукционы по размещению ОФЗ, как следует из плана заимствований Минфина на 4к20, состоятся во вторник, так что их параметры будут объявлены сегодня. Мы полагаем, что министерство может ограничиться всего одним флоутером, в частности, это может быть недавно анонсированный 11-летний ОФЗ-29018", - отмечают эксперты "ВТБ Капитала".