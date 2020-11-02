BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", Mail.ru Group, "ФосАгро", "Аэрофлот" и Polymetall, говорится в комментарии инвесткомпании.

Новичок среди наших фаворитов на этой неделе Polymetall — российская горнорудная компания, которая занимается добычей серебра, золота и меди. "Акции компании торгуются ниже средних исторических значений, поэтому мы ждем ререйтинга даже в отсутствие существенных колебаний цен на золото, - указывают эксперты. - Мы ожидаем, что цены на золото могут восстановиться после выборов в США — в этом случае Polymetall станет одной из лучших историй среди российских золотодобытчиков".

"Сохраняет позиции в топе "Газпром". Восстановление европейского рынка газа идет быстрее, чем мы предполагали — ценовые уровни повышаются с рекордных минимумов, зафиксированных летом, до разумных значений в $200 тыс. куб. м, что позитивно скажется на результатах за второе полугодие", - отмечают аналитики BCS GM.

Остается в фаворитах группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. На взгляд экспертов, ослабление рубля и повышение цен на DAP позитивны для компании и финансовых показателей за второе полугодие 2020 г. Кроме того, "ФосАгро" опубликовала сильные операционные результаты за III квартал, показав рост продаж фосфатных удобрений на 14,5%. Аналитики инвесткомпании считают текущие ценовые уровни возможностью для покупки.

Сохраняет позиции в топ-5 и "Аэрофлот". Крупнейший авиаперевозчик России медленно, но верно увеличивает число зарубежных маршрутов. Акции торгуются с хорошим дисконтом к аналогам и историческими уровням, подчеркивают эксперты BCS GM.

Остается в топ-5 российская технологическая компания Mail.ru Group. Аналитики ждут опережающей динамики в краткосрочной перспективе в ожидании ребалансировки индексов MSCI в ноябре.