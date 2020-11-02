Рубль днем продолжает активно дешеветь к доллару и евро на фоне падающей нефти

Москва. 2 ноября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и из-за неопределенности с выборами президента США.

Курс доллара США составил 80,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,03 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 80 руб./$1 впервые с 30 марта. Евро стоил 93,86 руб./EUR1, подорожав на 1,24 рубля. Ранее евро превышал отметку 94 руб./EUR1 впервые с 16 декабря 2014 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,12 рубля - до 86,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 3 ноября на 1,2426 рубля, до 80,5749 руб./$1, и поднял курс евро на 1,1286 рубля, до 93,757 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро на дневных торгах. Инвесторы негативно реагируют на дешевеющую нефть и неопределенность относительно президентских выборов США, основной результат которых станет известен в среду, 4 ноября, - день, когда биржи России будут закрыты из-за празднования Дня народного единства.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует по популярности в большинстве колеблющихся штатов, которые могу принести ему 270 голосов выборщиков, сообщило издание The Hill со ссылкой на ряд последних перед выборами опросов общественного мнения.

По данным The Hill, Байден опережает Трампа в шести опросах общественного мнения, проведенных среди избирателей в Мичигане, в четырех из них его рейтинг составляет 50%. Кроме того, он лидирует в пяти опросах среди жителей штата Висконсин с отрывом в 3-11 процентных пунктов. Также Байден обгоняет нынешнего президента США в пяти из шести проведенных опросов в Пенсильвании на 2-7 процентных пунктов. Помимо этого, кандидат от демократов лидирует в трех из четырех опросов в Аризоне и в четырех из шести опросов штата Флорида.

Падение нефтяных цен обусловлено обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе и роста числа заболевших в мире. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

"С четверга основной посыл будет тем же (что и во время самоизоляции весной - ИФ) - оставайтесь дома", - заявил премьер в субботу. Он пояснил, что в понедельник обсудит это план с правительством, в среду состоится голосование в парламенте, а в четверг начнется самоизоляция. По словам Джонсона, "нет альтернативного" решения ситуации с коронавирусом.

Режим самоизоляции продлится до 2 декабря. В этот период жителям Англии будет разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только навынос.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 46,5 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В пятницу в США было выявлено рекордное число случаев заболевания - более 99 тыс., пишет CNBC. С начала пандемии в стране было зафиксировано более 9 млн заражений, из них 1 млн за последние две недели.

Трейдеры на этой неделе ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии.

Цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца. В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник упала на 2,06% - до $37,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,63% - до $34,85 за баррель.

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. баррелей в сутки, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн баррелей в сутки, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. баррелей в сутки.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн баррелей в сутки. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

"Глобальный фон стал причиной существенного ослабления российской валюты на прошлой неделе - в условиях повышенной неопределенности инвесторы выводили капитал из рисковых активов. В понедельник падение усилилось на фоне подешевевшей нефти, причем вероятность дальнейшего снижения цен "черного золота" остается высокой. На этом фоне рубль выглядит слабее других валют развивающихся стран. В текущей ситуации сложно представить источники позитива, которые могли бы поддержать российскую валюту в ближайшие дни, негативный фон, вероятно, продолжит давить на рубль. При этом мы ждем небольшого локального укрепления в ближайшие дни с сохранением умеренно негативного взгляда в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль падает, так как падают все валюты развивающихся стран. Но отечественная валюта слабеет гораздо сильнее к доллару и евро по сравнению с той же турецкой лирой, например, из-за отсутствия поддержки нефтяных цен. Ведь и котировки нефти снижаются стремительно, так как на фоне новых карантинных мер в Европе спрос также упадет. Факторов для укрепления рубля в настоящее время и в ближайшей перспективе не просматривается, поэтому стоит ожидать, что доллар уйдет к отметке 85 рублей, а евро может превысить отметку 95-96 рублей", - полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.

"Для нефти этот месяц стал худшим с марта: в страдающих от коронавируса регионах растет беспокойство о спросе на топливо, а в Ливии наращивают добычу. Это привлекает больше внимания, чем хороший спрос в Азии и растущее ожидание, что ОПЕК+ отложит намеченное на январь увеличение добычи. Марка Brent упала ниже уровня поддержки $39 за баррель в ответ на сильный скачок запасов в США и новые карантинные меры во Франции и Германии (другие страны Европы, как ожидается, последуют их примеру на этой неделе). Однако мы предполагаем, что прекращение ликвидации лонгов и словесная интервенция со стороны ОПЕК+ при приближении цены к $35 могут предотвратить более серьезный спад", - говорит глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

ЦБ РФ 28 и 29 октября продавал валюту на 10 млрд рублей, следует из данных Банка России. 26 и 27 октября ЦБ продавал валюту на 9,8 млрд рублей в день. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 43,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного повысились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 4,56% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 5 б.п. - до 4,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 4 б.п. - до 4,71% годовых.