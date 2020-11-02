Julius Baer сохраняет рекомендацию китайских гособлигаций в юанях в качестве инструмента диверсификации, учитывая позитивный экономический прогноз для Китая по сравнению с менее благоприятными прогнозами для США и Европы, говорится в комментарии банка.

"Предстоящие президентские выборы в США являются ключевой проблемой для Китая, поскольку торговая политика США в отношении Китая остается напряженной и непредсказуемой, несмотря на действующие в соответствии с первым этапом торгового соглашения тарифы, - отмечает эксперт Julius Baer Магдален Тео. - И нынешний президент Дональд Трамп, и бывший вице-президент Джо Байден выдвинули свои предложения по изменению налоговых правил, государственных расходов и других направлений экономической политики. Всеохватывающая победа демократов, вероятно, приведет к наивысшей доходности по 10-летним казначейским облигациям США в конце срока полномочий следующего президента, учитывая рекордно высокие государственные расходы".

Кроме того, такой сценарий создает самые сильные экономические перспективы, учитывая более широкую фискальную политику, ориентированную на американцев с низким и средним уровнем доходов, считает Тео. Опасения по поводу фискального толчка в связи с этим сценарием подняли доходность 10-летних казначейских облигаций США выше 0,8% две недели назад, перед их очередным падением из-за новых опасений по поводу введения локдауна в Германии и Франции. С другой стороны, от второго президентства Трампа можно ожидать умеренную долговую нагрузку, но менее радужные экономические перспективы, поскольку он продолжит оказывать давление на внешнюю торговлю и иммиграционную политику.

Хотя большинство считает, что нынешние натянутые отношения между США и Китаем будут продолжаться независимо от результатов выборов, победа Байдена дает надежду на улучшение внешнеторговых отношений, особенно с Китаем, полагает эксперт Julius Baer. Большинство инвесторов ожидают, что в отношениях с Китаем Джо Байден будет придерживаться подхода "облегченный Трамп". Введение новых тарифов не ожидается, но Байден уже заявил, что не планирует отменять существующие тарифы.

"Всеобъемлющая победа демократов может привести к более высокой волатильности доходности китайских государственных облигаций в юанях. Экономические перспективы были бы самыми слабыми при сценарии всеобъемлющей победы республиканцев. С другой стороны, разделенный Конгресс (Сенат в руках республиканцев и Палата представителей под контролем демократов) будет приемлемым вариантом для развивающихся рынков и доходности облигаций в юанях", - заключает Тео.