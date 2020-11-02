BCS Express открыл торговую идею: покупать ADS Qiwi от уровня 1158 руб.

BCS Express открыл 2 ноября 2020 года торговую идею: покупать ADS Qiwi от уровня 1158 руб. с целью 1366 руб. на срок до 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Константина Карпова. Потенциальная доходность сделки составляет до +18% без учета дивидендов.

Выручка за II кв. 2020 г. увеличилась на 23% г/г, до 6,8 млрд руб., несмотря на то, что пандемия коронавируса ослабила позиции платежного бизнеса компании. Qiwi нацелена на продолжение роста платежного сегмента и планирует расширять предложение B2B услуг через сервисы "Факторинг плюс" и Flocktory. Оба проекта во II кв. 2020 г. показали рост выручки на 100% кв/кв и 31% кв/кв соответственно. Восстановление экономики после острой фазы пандемии может оказать позитивное влияние на доходы еще одного растущего проекта Qiwi - "Точка банк", отмечает Карпов. За весь 2020 г. компания ожидает прироста совокупной выручки на 7–15% г/г.

Одновременно с ростом выручки компания увеличивает показатель скорректированной EBITDA во II кв. 2020 г. на 48%, до 3,9 млрд руб, а показатель скорректированной чистой прибыли — на 40%, до 2,8 млрд руб. Процессу улучшения рентабельности послужило закрытие убыточного проекта "Рокетбанк". Ожидается, обращает внимание специалист BCS Express, что показатели рентабельности могут продолжить рост и по итогам III кв. 2020 г. на фоне продажи проекта карты рассрочки "Совесть". По итогам II кв. 2020 г. сегмент потребительских финансовых услуг принес чистый убыток 134 млн руб., а в III кв. 2019 г. убыток составил 424 млн руб. Компания также сообщила, что окончательные оценки проекта "Совесть" при продаже превысили изначальные ожидания. По итогам 2020 г. Qiwi ожидает роста скорректированной чистой прибыли на 35–50% г/г.

"Несмотря на сохранение некоторого потенциала роста бизнеса, эмитента можно рассматривать с точки зрения интересной дивидендной истории. Согласно принятой в начале года политике, Qiwi платит дивиденды на квартальной основе из расчета минимум 50% от скорректированной чистой прибыли. В этом году компания выплатила уже примерно 35 руб. на акцию. В случае реализации оптимистичного варианта прогноза менеджмента по росту прибыли за оставшуюся половину 2020 г. Qiwi может выплатить акционерам порядка 45 руб. на акцию По текущим котировкам форвардная доходность может составить около 4%", - указывает Карпов.

Аналитик также отмечает, что ADS Qiwi скорректировались к сильному уровню поддержки вблизи 1160 руб. "Бумаги не могли преодолеть этот уровень в 2020 г. и оказались ниже лишь после глобальной распродажи на фоне пандемии коронавируса. Снижение к привлекательным уровням может повысить интерес долгосрочных и спекулятивно настроенных инвесторов", - пишет он.

При этом эксперт BCS Express указывает и на возможные риски:

- Навес крупных продавцов. Запланированное летом 2020 г. SPO пока так и не состоялось;

- Замедление темпов роста бизнеса из-за продажи проекта "Совесть" и выбытия "Рокетбанка";

- Ослабление рубля.