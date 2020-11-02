BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи от уровня 133 руб.

BCS Express открыл 2 ноября 2020 года торговую идею: покупать акции "Московской биржи" от уровня 133 руб. с целью 155 руб. на срок до 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева. Потенциальная доходность сделки составляет +16,5%.

"На конец октября число частных инвесторов на "Московской бирже" составило 7,4 млн человек против 6,8 млн по итогам сентября и 3,9 млн на конец 2019 г. Темпы притока инвесторов находятся на максимальных уровнях. Это качественный долгосрочный драйвер для комиссионных доходов биржи, так как однажды вышедшие на "Мосбиржу" вряд ли вернутся в банки, даже в случае роста процентных ставок по вкладам, - пишет Пучкарев. - Сохраняющаяся мягкая денежно-кредитная политика Банка России поддерживает приход частных на фондовый рынок".

"Московская биржа" - одна из редких для российского рынка бумаг, выигрывающих от роста волатильности, указывает специалист BCS Express. "Вслед за увеличением торговой активности растут комиссионные доходы биржи. Из-за этого при росте неопределенности бумаги биржи могут выглядеть стабильнее рынка. Это особенно актуально сейчас - в преддверии выборов президента США, а также на фоне рекордных темпов роста числа заболевших коронавирусом. Весной 2020 г., в острую фазу пандемии, акции Мосбиржи стали одной из бумаг, наиболее быстро восстановившихся после обвала", - отмечает аналитик.

Также Пучкарев отмечает, что акции "Московской биржи" являются стабильной дивидендной "фишкой". Компания в последние годы направляет на дивиденды около 90% чистой прибыли. В 2020 г. финансовые результаты торговой площадки должны улучшиться благодаря росту волатильности и комиссионных доходов. Благодаря этому можно ожидать роста дивидендов по итогам года.

Бумаги "Московской биржи" с максимумов октября скорректировались на 13% и достигли предыдущих локальных минимумов. Учитывая фундаментально сильный "кейс", коррекцию акций можно использовать для формирования длинных позиций, полагает эксперт

Также аналитик BCS Express указывает на риски:

- ужесточение монетарной политики ЦБ РФ может замедлить приток инвесторов на рынок;

- итоги президентских выборов в США могут оказать негативное влияние на динамику российского фондового рынка и акции "Мосбиржи".