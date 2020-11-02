Акции "Детского мира" достаточно интересны в краткосрочной перспективе - "Велес Капитал"

Акции "Детского мира", с технической точки зрения, в краткосрочной перспективе смотрятся достаточно интересно, сообщается в комментарии "Велес Капитала".

"Бумаги отступили от достигнутого на прошлой неделе минимума с июля (108,10 руб.) и поднялись выше нижней полосы Боллинджера дневного графика (110 руб.) в попытке снять перепроданность. Последнее говорит о возможном развитии отскока в район 116 руб. (средняя полоса Боллинджера), сигналом в пользу чего стало бы закрепление выше 112 руб. Среднесрочно бумаги при положении ниже 116 руб. остаются под нисходящим давлением", - указывает специалист инвесткомпании Елена Кожухова.