Индекс S&P500 в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3260-3340 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе сессии в понедельник попробует отскочить от минимумов прошлой недели, и диапазон его торгов, скорее всего, составит 3260-3340 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 выглядит готовым приостановить снижение. Во-первых, в пятницу индекс широкого рынка нашел поддержку на уровне 3330 пунктов, от которого уже отскакивал ранее. Во-вторых, индикаторы на внутридневных таймфреймах демонстрируют "бычью" дивергенцию, что может служить сигналом для восходящей коррекции. Однако мы предупреждаем, что при просадке ниже 3300 пунктов давление продавцов усилится. В этом случае индекс направится к 200-дневной скользящей средней, пролегающей вблизи 3130 пунктов", - отмечает младший аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.