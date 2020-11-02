ИСПРАВЛЕНО: BCS представил топ-5 акций США на текущую неделю

(изменен состав топ-5 акций США: добавлены Mastercard, Abbott, Сaterpillar, исключены Texas Instruments, Dick’s Sporting Goods и Toll Brothers)

BCS представил топ-5 акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets: Xilinx, JPMorgan Chase, Mastercard, Abbott Laboratories и Сaterpillar, говорится в комментарии инвесткомпании.

Abbott Laboratories: "В ответ на пандемию Abbott наращивает производство диагностических и серологических тестов, позволяющих контролировать распространение вируса и помогающих в разработке лекарств и вакцин. Компания опубликовала сильную отчетность за 3К20, а также повысила прогноз на год. Мы повышаем прогноз скорректированной EPS до $3,50 с $3,30 за 2020 г. и до $4,30 с $4,10 за 2021 г.", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Mastercard Inc.: компания 28 октября отчиталась о скорректированной операционной прибыли за 3К20 на уровне $1,60 на акцию против $2,15 в 3К19 и ниже консенсуса ($1,66). Чистая выручка на уровне $3,84 млрд снизилась на 14%. Аналитики BCS ожидают снижение выручки на 8% в 2020 г. и восстановление показателя на 20% в 2021г по мере возвращения к предыдущему объему платежей. Инициативы по снижению затрат поддержат чистую прибыль.

Сaterpillar Inc.: компания недавно опубликовала финансовую отчетность за 3К20, согласно которой EPS за данный период превзошла консенсус-прогноз. Эксперты BCS считают, что в условиях пандемии компании с сильными балансами и опытным менеджментом, такие как Caterpillar, находятся в лучшем положении для выживания и возвращению к росту после текущей рецессии.