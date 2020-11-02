Акции Сбербанка выглядят привлекательно в долгосрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" считают, что в долгосрочной перспективе акции Сбербанка выглядят привлекательно, поэтому сохраняют рекомендацию "держать", но из-за пессимизма на фондовом рынке понижают целевой ориентир до 242,5 руб. за обыкновенную акцию и 220 руб. за «префы» Сбербанка, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Сбербанк сообщил о рекордной чистой прибыли по итогам III кв. 2020 г., которая выросла в 1,7 раз - до 271,4 млрд руб. Снятие карантинных мер и отложенный спрос на фоне низких процентных ставках, привели к восстановлению деловой и потребительской активности в июле – сентябре 2020г. В результате, по нашим оценкам, дивиденд на оба типа акций Сбербанка составит 16,6 руб. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 8,1%,по «префам» – 8,6%", - отмечает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 9 мес. 2020г по МСФО. Чистая прибыль за январь – сентябрь снизилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 558,6 млрд руб., несмотря на рост чистых комиссионных и процентных доходов на 13,1% и 12,7% соответственно. Основная причина снижения прибыли – создание резервов в размере 327,8 млрд руб., отмечается в комментарии. Банк заложил кредитный риск под невыплаты по кредитам со стороны физических и юридических лиц из-за влияния вызванных коронавирусом.

Также эксперт инвесткомпании напомнил, что ранее Герман Греф сообщил о разработке новой дивидендной политики, которая станет частью новой стратегии развития Сбера на 2021-2023 годы. По словам менеджмента, новая стратегия будет представлена акционерам 30 ноября - 1 декабря 2020г на Дне инвестора.