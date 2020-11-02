"ВТБ Капитал" понизил оценку акций Энел Россия на 18%, сохранив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) на 18% - до 1,01 рубля за штуку по итогам результатов компании за 9 месяцев 2020 года по МСФО, сообщается в обзоре инвестбанка.

Как отмечают эксперты, они обновили модель оценки "Энел Россия" в свете пересмотра цен на электроэнергию и прогнозов операционных показателей компании с учетом влияния пандемии COVID-19, а также корректировки сроков запуска ветропарков, что привело к понижению прогнозной стоимости акций "Энел Россия".

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения на фоне ожидаемой общей доходности на уровне 22% (потенциал роста рыночной стоимости до прогнозного уровня 13% и прогнозируемая дивидендная доходность на 12 месяцев порядка 9,5%).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,09 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,9 рубля за штуку.