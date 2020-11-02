"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Мосбиржи на 6%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" со 170 рублей до 180 рублей за штуку, обновив модель оценки биржи с учетом ее показателей за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Московской биржи", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 156 рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 136,3 рубля за штуку.