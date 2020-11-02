Sberbank CIB открыл торговую идею в GDR TCS на ожиданиях опережающей динамики котировок

Sberbank CIB открыл торговую идею в GDR TCS Group (MOEX: TCSG) на ожиданиях, что динамики котировок этих бумаг будет опережать банковский сектор РФ в целом, говорится в обзоре Sberbank CIB.

"Последние несколько недель были довольно головокружительными для тех, кто следил за развитием ситуации вокруг TCS Group и перспектив ее поглощения "Яндексом" (MOEX: YNDX) (сделка сорвалась пару недель назад). Мы отдаем себе отчет в том, что есть разные мнения о том, как это может отразиться на инвестиционной привлекательности GDR TCS Group, однако считаем их текущую рыночную оценку весьма подходящей для открытия упомянутой торговой идеи", - пишут аналитики.

Во-первых, пообщавшись с менеджментом, эксперты сделали вывод, что отказ от сделки не вызвал существенных потрясений внутри компании. Во-вторых, насколько понимают аналитики, никакие новые слияния и поглощения с участием TCS Group в настоящее время не обсуждаются и, вероятнее всего, в ближайшей перспективе обсуждаться не будут. В-третьих, по итогам третьего квартала Sberbank CIB ожидает от компании хороших показателей и полагает, что инвесторы должны переключить внимание на отличные фундаментальные параметры бизнеса TCS Group.

Главный фактор риска - новый карантин, отмечают аналитики.

"На наш взгляд, главным риском для предлагаемой инвестиционной идеи является перспектива повторного введения широкомасштабного режима самоизоляции в России. Впрочем, по нашему мнению, такое развитие событий маловероятно - мы видим очень мало признаков готовности властей к введению жестких ограничений. Напротив, правительство, судя по всему, отдает предпочтение менее решительным мерам и стремится по мере сил минимизировать экономический ущерб", - считают эксперты.