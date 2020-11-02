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02 ноября 2020 года 12:50

Банк "Санкт-Петербург" сохраняет умеренно негативный взгляд на курс рубля

Аналитики банка "Санкт-Петербург" сохраняют умеренно негативный взгляд на курс рубля по отношению к основным мировым валютам в среднесрочной перспективе, сообщается в обзоре банка.

"Рубль выглядит слабее других валют развивающихся стран, и в текущей ситуации сложно представить источники позитива, которые могли бы поддержать российскую валюту в ближайшие дни. Негативный фон, вероятно, продолжит давить на рубль. При этом мы ждем небольшого локального укрепления в ближайшие дни с сохранением умеренно негативного взгляда в среднесрочной перспективе", - отмечают специалисты банка.

Опубликовано: /Банк "Санкт-Петербург"/
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