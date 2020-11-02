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02 ноября 2020 года 13:21
Выборы президента США и заседание ФРС станут главными событиями для финрынков на этой неделе
Выборы президента США, заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и данные с рынка труда страны за октябрь делают предстоящую неделю наиболее насыщенной для американских финансовых рынков в 2020 году. Все эти события могут взволновать инвесторов и сильно повлиять на движение котировок, пишет агентство Bloomberg. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает президента республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal. Так, за Байдена выступили 52% опрошенных американцев, тогда как 42% поддерживают нынешнего главу государства. При этом две недели назад, указывает NBC, Байден имел популярность в 54%, а Трамп - те же 42%. Байден пообещал увеличить госрасходы на выплаты дополнительных пособий по безработице и инвестирование в такие проекты, как инфраструктура и "зеленая" энергетика. Эти траты будут покрываться повышением налогов на компании и богатых граждан, а также наращиванием госдолга. Между тем Трамп хочет потратить следующие четыре года на сокращение налогов и ослабление регулирования, продолжая бороться с Китаем в сфере торговли и технологий. Кто бы ни победил, многое будет зависеть от голосования представителей в Конгрессе. Эксперты все чаще предсказывают ситуацию, при которой демократы займут как Белый дом, так и обе палаты Конгресса. Заседание Федрезерва из-за выборов начнется не во вторник, как это бывает обычно, а в среду. В четверг будут объявлены итоги встречи руководства ЦБ, а затем пройдет пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла. Аналитики не ожидают изменения денежно-кредитной политики на фоне возможной смены лидера страны. Предполагается, что ФРС может скорректировать объемы покупок облигаций на следующем, декабрьском заседании. Кроме того, в четверг состоится заседание Банка Англии. Эксперты прогнозируют, что ЦБ объявит новый раунд выкупа бондов для того, чтобы помочь экономике преодолеть новую вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с этим ограничения для бизнеса и граждан. Инвесторы в рынки стран с развивающейся экономикой также будут внимательно следить за развитием событий в США и чутко реагировать на новости. Индикаторы рынков акций, валют и облигаций в нацвалютах emerging markets на прошлой неделе продемонстрировали наихудшие результаты более чем за месяц из-за роста числа заражений COVID-19 в мире и неясных экономических перспектив на фоне пандемии. Однако для некоторых "быков" любой откат рынка предоставляет возможность для покупки, поскольку они делают ставку на восстановление экономики и создание вакцины в следующем году. "Выборы в США, очевидно, представляют собой большой риск, но независимо от результата глобальные финансовые возможности широко открыты, и вакцина против COVID не за горами, - полагает Надер Наеми из AMP Capital Investors Ltd. - Вероятна дальнейшая слабость рынков акций emerging markets, но это будет уникальная возможность, чтобы выйти на них". Также на этой неделе достаточно напряженным является календарь макроэкономических публикаций в США. В частности, будут опубликованы показатели активности в производственной сфере и секторе услуг (ISM Manufacturing и ISM Non-Manufacturing). В пятницу министерство труда США обнародует данные об изменении числа рабочих мест в экономике страны в октябре. По прогнозам, темпы повышения показателя продолжат замедляться и составят около 600 тыс. по сравнению с 661 тыс. в сентябре, сообщает MarketWatch. Безработица, как ожидается, опустится в октябре до 7,7% с 7,9% месяцем ранее и 8,4% в августе.
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02 ноября 2020 года 19:46
Аналитики Альфа-банка полагают, что при текущей конъюнктуре рынка защитными свойствами обладают ритейлеры (MGNT, FIVE), и рассматривают недавние распродажи этих бумаг как возможность для входа в них. Спрос на акции металлургических компаний в течение текущей недели сохранится, говорится в обзоре... читать дальше
.02 ноября 2020 года 19:45
Москва. 2 ноября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль продолжает активно дешеветь к бивалютной корзине, несмотря на нефть, которая сумела отыграть потери первой половины дня. читать дальше
.02 ноября 2020 года 19:29
Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью после отката конца октября из-за опасений по поводу нефтяного спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе; индекс Мосбиржи отскочил в район 2740 пунктов на фоне ослабления рубля. читать дальше
.02 ноября 2020 года 19:23
Аналитики Газпромбанка не исключают, что при дальнейшем ослаблении национальной валюты центробанк может увеличить объем продаж иностранной валюты для стабилизации курса рубля, говорится в обзоре инвестбанка. Эксперты Газпромбанка полагают, что на этой неделе курс рубля останется под давлением.... читать дальше
.02 ноября 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник продолжили снижаться на фоне второй волны COVID-19 и падающей нефти
Москва. 2 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник продолжили умеренно снижаться вследствие падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне второй волны пандемии COVID-19; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.02 ноября 2020 года 18:52
По мнению аналитиков "Альфа-Капитала", в долгосрочной перспективе стоит ожидать движения курса к более фундаментально обоснованным уровням в районе 70 руб./1$ , отмечается в комментарии инвесткомпании. "Рубль довольно нервно отреагировал на снижение цен на нефть и поток новостей о введении... читать дальше
.02 ноября 2020 года 18:30
Рынки развивающихся стран ощутят приток денег от инвесторов при любом исходе выборов в США - Сбер Управление Активами
Западные рынки несколько «перегреты», и после выборов в США рынки развивающихся стран в любом случае ощутят приток денег от инвесторов, полагает директор по инвестициям УК Сбер Управление Активами Ренат Малин. На взгляд эксперта, консервативный подход для инвесторов заключается в том, чтобы... читать дальше
.02 ноября 2020 года 18:06
Продавцы, скорее всего, продолжат доминировать на рынке ОФЗ в ближайшие несколько дней - "ВТБ Капитал"
Продавцы, скорее всего, продолжат доминировать на рынке ОФЗ в ближайшие несколько дней на фоне неопределенности по поводу результатов выборов в США и общей неустойчивости глобального аппетита к риску, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Торговая активность на этой неделе, скорее всего, будет... читать дальше
.02 ноября 2020 года 17:40
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", Mail.ru Group, "ФосАгро", "Аэрофлот" и Polymetall, говорится в комментарии инвесткомпании. Новичок среди наших фаворитов на этой неделе Polymetall — российская... читать дальше
.02 ноября 2020 года 17:16
Julius Baer сохраняет рекомендацию китайских гособлигаций в юанях в качестве инструмента диверсификации
Julius Baer сохраняет рекомендацию китайских гособлигаций в юанях в качестве инструмента диверсификации, учитывая позитивный экономический прогноз для Китая по сравнению с менее благоприятными прогнозами для США и Европы, говорится в комментарии банка. "Предстоящие президентские выборы в США... читать дальше
.02 ноября 2020 года 16:53
BCS Express открыл 2 ноября 2020 года торговую идею: покупать ADS Qiwi от уровня 1158 руб. с целью 1366 руб. на срок до 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Константина Карпова. Потенциальная доходность сделки составляет до +18% без учета дивидендов. Выручка за II кв. 2020... читать дальше
.02 ноября 2020 года 16:28
BCS Express открыл 2 ноября 2020 года торговую идею: покупать акции "Московской биржи" от уровня 133 руб. с целью 155 руб. на срок до 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева. Потенциальная доходность сделки составляет +16,5%. "На конец октября число частных... читать дальше
.02 ноября 2020 года 16:08
Акции "Детского мира", с технической точки зрения, в краткосрочной перспективе смотрятся достаточно интересно, сообщается в комментарии "Велес Капитала". "Бумаги отступили от достигнутого на прошлой неделе минимума с июля (108,10 руб.) и поднялись выше нижней полосы Боллинджера дневного графика... читать дальше
.02 ноября 2020 года 15:51
(изменен состав топ-5 акций США: добавлены Mastercard, Abbott, Сaterpillar, исключены Texas Instruments, Dick’s Sporting Goods и Toll Brothers) BCS представил топ-5 акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets: Xilinx, JPMorgan Chase, Mastercard, Abbott... читать дальше
.02 ноября 2020 года 15:44
Москва. 2 ноября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и из-за неопределенности с выборами президента США. читать дальше
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