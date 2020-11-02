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02 ноября 2020 года 12:35
Любой исход выборов в США будет позитивным для развивающихся рынков - Сбер Управление Активами
Любой исход выборов в США будет позитивным для развивающихся рынков, говорится в комментарии старшего аналитика Сбер Управление Активами Дмитрия Чепрагина. Причиной этому, по мнению эксперта, может служить снятие риска неопределенности, а также сохранение притока средств инвесторов в более рисковые активы на фоне некоторой "перегретости" рынков развитых стран. "Мировые рынки находятся в фазе неопределенности на фоне роста числа случаев COVID-19 и предвыборной гонки в США, - отмечает Чепрагин. - При этом неясности перспективам восстановления глобальной экономики также добавляют продолжающиеся переговоры между республиканцами и демократами по принятию нового пакета экономических стимулов. В этих условиях инвесторам с консервативным взглядом на риск предпочтительнее воздержаться от операций на фондовом рынке и дождаться более конкретных сигналов для последующих действий". Тем более, что уже в ближайшее время появится определенность относительно ряда факторов, оказывающих прямое влияние на динамику рынков, уверен эксперт. Так, в ноябре будет известен исход выборов в США. Также, вероятнее всего, политические партии в США достигнут консенсуса по новому пакету помощи американской экономике. Реализация данных факторов вне зависимости от итогов выборов, на взгляд аналитика Сбер Управление Активами, в целом будет носить положительный эффект для котировок активов развивающихся стран. Причиной этому может служить снятие риска неопределенности, а также сохранение притока средств инвесторов в более рисковые активы на фоне некоторой "перегретости" рынков развитых стран. Однако эксперт рекомендует учитывать, что избрание того или иного кандидата на пост президента может иметь разную степень влияния на определенные сектора или даже страновые риски. "Очевидно, что в случае победы Байдена под давлением окажется американский рынок акций ввиду ожидаемого изъятия налоговых послаблений для корпоративного сектора, а также нефтегазовый сектор на фоне объявленной программы улучшения экологии. При этом в контексте оценки привлекательности активов других стран в качестве пострадавших, вероятнее всего, выступит российский фондовый рынок из-за усиления ограничительных мер, а в более выигрышном положении могут оказаться китайские компании благодаря возможному потеплению отношений между США и Китаем. В тоже время победа Трампа, на наш взгляд, будет иметь обратный эффект по данным направлениям, однако в целом будет совпадать с позитивным взглядом на активы развивающихся стран", - отмечает Чепрагин. По мнению аналитика банка, при консервативном подходе инвесторам лучше взять паузу до момента прояснения ситуации на рынке. Далее в качестве вложений можно рассмотреть акции и евробонды компаний развивающихся стран из наименее цикличных отраслей (ритейл, телекоммуникации, электроэнергетика, агрохимическая отрасль), с защитным типом продукции и устойчивым финансовым состоянием.
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