.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 79,00-82,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"
.
02 ноября 2020 года 12:01
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 79,00-82,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 79,00-82,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 92,00-95,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Поддержку рублю может оказать любая позитивная информация по ситуации с коронавирусом, - полагает Тимошенко. - Помимо неопределенности в американских выборах, против рубля также играет желание участников рынка минимизировать риски в условиях пандемии и возвращения карантинных ограничений. Волатильность национальной валюты в ближайшую неделю ожидается повышенная. Мировые цены на нефть продолжают снижение и готовятся показать второе месячное падение подряд на фоне растущих опасений о том, что рост числа случаев COVID-19 в Европе и США негативно отразится на спросе на нефтяные ресурсы".
.
02 ноября 2020 года 12:14
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Энел Россия" с целевой ценой 1,19 руб./акция, сообщается в обзоре банка. Опубликованные результаты "Энел Россия" по МСФО за девять месяцев 2020 года оказались ожидаемо ниже, чем за аналогичный период 2019 года, по причине вывода Рефтинской... читать дальше
.02 ноября 2020 года 11:37
Рынок акций РФ утром снижается вслед за нефтью, откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля
Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение вслед за падающей нефтью из-за обеспокоенности по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии президентских выборов в США; откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля. читать дальше
.02 ноября 2020 года 11:34
BCS Express представил топ-5 акций США на текущую неделю: Xilinx, Texas Instruments, JPMorgan Chase, Dick’s Sporting Goods и Toll Brothers, говорится в комментарии инвесткомпании. Xilinx: Прибыль на акцию и выручка за финансовый 2К21 (календарный 3К20) оказались выше консенсус-оценок.... читать дальше
.02 ноября 2020 года 11:18
оходности ОФЗ в понедельник могут повыситься еще на 3-5 б.п., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB указывают, что доходность ОФЗ в прошедшую пятницу увеличилась на 7-10 б. п. из-за по-прежнему слабого глобального спроса на риск. В понедельник тенденция,... читать дальше
.02 ноября 2020 года 11:10
Снижение склонности к риску на глобальных рынках может привести к дальнейшему падению цен рублевых облигаций на текущей неделе, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина. "Дополнительным негативным фактором может стать победа Д. Байдена на выборах в США,... читать дальше
.02 ноября 2020 года 10:52
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в понедельник, 2 ноября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут "Детский мир" и "Мосэнерго" в связи с публикацией финансовых результатов по МСФО за 3К20. читать дальше
.02 ноября 2020 года 10:45
Рубль в понедельник может протестировать отметку 80,0 руб./$1 при высокой волатильности торгов, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого. "Краткосрочно/среднесрочно наиболее позитивным сценарием для рубля и российских активов будет сохранение... читать дальше
.02 ноября 2020 года 10:37
налитики Sberbank CIB отмечают, что на предстоящей неделе во многих странах в понедельник и среду выйдут индексы PMI за октябрь, во вторник пройдут выборы в США, а в пятницу инвесторы будут следить за ежемесячным отчётом по рынку труда в США. Заседание ФРС США в четверг, по мнению специалистов,... читать дальше
.02 ноября 2020 года 10:30
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 79,3-80,1 руб./$1 и 92,5-93,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне... читать дальше
.02 ноября 2020 года 10:28
Москва. 2 ноября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне активно снижающейся нефти и выхода инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.02 ноября 2020 года 10:25
Нефть в понедельник останется под давлением, и ориентир диапазона торгов по марке Brent составляет $35-37 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Опасения дальнейшего падения спроса на энергоносители растут на фоне ужесточения карантинных мер по миру. Кроме того, отмечает управляющий... читать дальше
.02 ноября 2020 года 10:16
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отдают предпочтение акции одного из крупнейших золотодобытчиков Newmont (NEM_SPB), говорится в комментарии инвестбанка. "3 ноября состоятся выборы президента США, и текущая неделя может стать самой волатильной за последние полгода. В этих условиях инвесторы могут... читать дальше
.02 ноября 2020 года 10:10
налитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут конференция Sberbank CIB и Мосбиржи, выборы в США: - Совет директоров "Юнипро" обсудит дивиденды за девять месяцев, "Детский мир" опубликует результаты за 3К20; - В... читать дальше
.02 ноября 2020 года 09:59
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре рухнул до 46,9 с 48,9 пункта в сентябре - IHS Markit
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2020 года упал до 46,9 пункта с 48,9 пункта в сентябре, согласно исследованию IHS Markit (SPB: INFO). Общее ухудшение деловой конъюнктуры в промышленных секторах РФ в первый месяц IV квартала было самым быстрым... читать дальше
.02 ноября 2020 года 09:50
налитики "Атона" полагают, что российский рынок акций начнет торговую сессию в понедельник со снижения на 0,5%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.