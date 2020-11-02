Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 79,00-82,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 79,00-82,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 92,00-95,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержку рублю может оказать любая позитивная информация по ситуации с коронавирусом, - полагает Тимошенко. - Помимо неопределенности в американских выборах, против рубля также играет желание участников рынка минимизировать риски в условиях пандемии и возвращения карантинных ограничений. Волатильность национальной валюты в ближайшую неделю ожидается повышенная. Мировые цены на нефть продолжают снижение и готовятся показать второе месячное падение подряд на фоне растущих опасений о том, что рост числа случаев COVID-19 в Европе и США негативно отразится на спросе на нефтяные ресурсы".