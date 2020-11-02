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02 ноября 2020 года 11:37

Рынок акций РФ утром снижается вслед за нефтью, откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля

Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение вслед за падающей нефтью из-за обеспокоенности по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии президентских выборов в США; откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2685,19 пункта (-0,2%, в начале торгов индикатор проваливался ниже 2660 пунктов), индекс РТС - 1048,05 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 80,69 рубля (+1,16 рубля), золото стоит $1884,8 за тройскую унцию (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Московской биржи" (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "АФК Система" (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,5%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

"Детский мир" (MOEX: DSKY) (+0,3%, до 110,36 рубля) в третьем квартале сократил чистую прибыль на 1,5%, до 2,3 млрд рублей, сообщила компания. При этом "Детский мир" будет рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве промежуточных дивидендов за 2020 год, в результате чего общие выплаты могут вырасти до 7,8 млрд рублей (10,6 рубля на акцию).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник неоднозначный. С одной стороны, азиатские индексы преимущественно растут, реагируя на сильные данные по Китаю. С другой, нефть в глубоком "минусе" на новостях о возвращении тотальных карантинных мер в ряде стран Европы, включая Италию и Великобританию, а также росте добычи в Ливии и Ираке. Сырьевые валюты преимущественно слабеют, а индекс доллара превысил 94 пункта. Рубль также оказался под давлением, хотя его сильная перепроданность делает ставки против него высокорискованным занятием, считает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рухнувшая нефть оказывает давление на российские активы. Нефтетрейдеры отыгрывают традиционную пятничную статистику от Baker Hughes, показавшую рост числа активных буровых установок в США сразу на 10 штук (до 221 единицы). Таким образом, наблюдается восстановление интереса инвесторов к американской нефтедобывающей отрасли. Между активностью бурения и уровнем добычи нет прямой корреляции, это, скорее, опережающий индикатор. Однако и без этих данных ситуация на нефтяном рынке негативная: европейские "локдауны" приведут к сокращению потребления топлива, а рост добычи Ливией и Ираном способствует созданию профицита предложения.

Теперь целью движения нефти Brent является район $35 за баррель, но нельзя исключать, что нефть уйдет еще ниже, в том числе на усилении хеджирования нефтепроизводителями цен будущих поставок. Впрочем, обычно статистика Baker Hughes отыгрывается к обеду понедельника.

Рынок акций РФ тянут вниз бумаги нефтегазового сектора, которых очень много в индексах. Индекс МосБиржи на прошлой неделе пробил поддержки 2800 и 2720 пунктов, теперь целью падения является район 2600 пунктов. Лучше рынка обещают быть бумаги черных металлургов на фоне девальвации рубля. Однако при усилении распродаж рублевых активов накануне президентских выборов в США и они могут не устоять.

В среднесрочном плане позитивный взгляд сохраняется на бумаги Сбербанка, который опубликовал на прошлой неделе сильную отчетность. Снижение запросов государства за компенсацию ущерба при разливе топлива в Норильске может спровоцировать ралли в бумагах "Норникеля". Однако все покупки рекомендуется начинать лишь после оглашения итогов американских выборов, а до этого лучше использовать спекулятивную тактику, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть продолжает начавшееся на прошлой неделе падение, в то время как настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились. На этой неделе, помимо президентских выборов в США, участники смогут оценить окончательные данные по деловой активности в стране, а также ключевой отчет по рынку труда за октябрь.

Нефть торгуется у минимумов с июня ($35,55 за баррель Brent). На рынке опасаются ослабления спроса в связи с новыми экономическими ограничениями, а также увеличения предложения в ряде стран.

Индексы МосБиржи и РТС на этой неделе могут отвоевать часть утерянных позиций и подняться в район 2725 и 1080 пунктов, но в целом среднесрочное давление на рынок сохраняется и исходит в том числе от слабого рубля. Рынок РФ ждет укороченная рабочая неделя с дополнительным выходным днем в среду, что может спровоцировать повышенную волатильность во вторник и четверг. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2630-2730 пунктов, считает Кожухова.

В США в пятницу индексы упали на 0,6-2,5%, на прошлой неделе наблюдалась значительная волатильность в преддверии президентских выборов. Ухудшение настроений инвесторов было связано с рекордным ростом числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, новыми ограничениями в Европе и неоднозначными квартальными результатами крупных технологических компаний, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на более оптимистичные статистические данные и улучшение финансовых показателей компаний, многие инвесторы опасаются последствий нового раунда ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения коронавируса.

Индекс Dow Jones за неделю упал на 6,5%, что стало самым существенным недельным спадом с обвала рынка в связи с пандемией коронавируса в марте. По итогам октября все три индекса потеряли более 2%, при этом они продемонстрировали снижение по итогам второго месяца подряд.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite остался на уровне пятницы, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,5%) на признаках дальнейшего восстановления экономики Китая, нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,3%, CAC 40, DAX растут на 0,1-0,2%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в октябре составил 51,4 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, что является максимальной отметкой с марта. Эксперты в среднем оценивали значение промышленного PMI в октябре на уровне 51,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс превышает пограничную отметку 50 пунктов восьмой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале.

Между тем значение PMI сферы услуг и строительства КНР в октябре достигло максимального уровня за семь лет. Показатель составил 56,2 пункта против 55,9 пункта месяцем ранее. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов по итогам восьмого месяца подряд.

При этом промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в октябре подскочил до максимума почти за десятилетие - с января 2011 года. Индекс достиг 53,6 пункта по сравнению с 53 пункта в сентябре. Его значение остается выше 50 пунктов шесть месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индикатора в прошлом месяце до 52,8 пункта.

На нефтяном рынке цены продолжают снижение, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $36,72 за баррель (-3,2% и -0,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $34,43 за баррель (-3,8% и -1,1% в пятницу).

В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Падение нефтяных цен в прошлом месяце объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-2,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+5,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,62 млрд рублей (из них 4,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,75 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 730,61 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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