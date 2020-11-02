Промсвязьбанк рекомендует покупать акции "Энел Россия"

Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Энел Россия" с целевой ценой 1,19 руб./акция, сообщается в обзоре банка.

Опубликованные результаты "Энел Россия" по МСФО за девять месяцев 2020 года оказались ожидаемо ниже, чем за аналогичный период 2019 года, по причине вывода Рефтинской ГРЭС из портфеля активов компании, а также из-за слабой конъюнктуры на рынке электроэнергии, отмечают специалисты банка.

"Несмотря на снижение финансовых показателей, отказ от угольной генерации в пользу "зеленой" энергетики создает предпосылку для улучшения ESG метрик и повышения интереса со стороны инвесторов. Фиксированный платеж в 3 млрд руб. на дивиденды до 2022 г. обеспечивает доходность 9,5% годовых. Мы рекомендуем покупать акции "Энел Россия" с целевой ценой 1,19 руб./акция", - указывают эксперты Промсвязьбанка.