BCS Express представил топ-5 акций США на текущую неделю: Xilinx, Texas Instruments, JPMorgan Chase, Dick’s Sporting Goods и Toll Brothers, говорится в комментарии инвесткомпании.

Xilinx: Прибыль на акцию и выручка за финансовый 2К21 (календарный 3К20) оказались выше консенсус-оценок. Глобальный режим самоизоляции и рост использования ПК и смартфонов привели к увеличению трафика дата-центров и обеспечили дальнейший двузначный рост выручки г/г сегмента ЦОДов за квартал, отмечается в комментарии BCS Express.

Texas Instruments: Выручка компании продемонстрировала положительную динамику в годовом сопоставлении впервые с 3К18, тогда как EPS за 3К20 незначительно снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года, подчеркивают аналитики BCS Express. Менеджмент отметил восстановление спроса на различных рынках сбыта, особенно в автомобильной отрасли, где спрос увеличился на 75% к/к.

JPMorgan Chase: Компания опубликовала 13 октября финансовые результаты за 3К20: EPS выросла до $2,92 по сравнению с $2,68 годом ранее, превысив консенсус на уровне $2,23. Выручка снизилась на 1% до $29,1 млрд. Экспертов BCS Expressс воодушевляет резкое снижение резервов на возможные потери (РВП) в 3К - как по сравнению с предыдущим кварталом, так и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На взгляд аналитиков инвесткомпании, JPM сможет выстоять в коронакризис за счет высокой финансовой стабильности и значительного капитала.

Dick’s Sporting Goods: "Мы повышаем прогноз прибыли Dick's Sporting Goods на финансовый 2021 г. до $3,90 на акцию с $3,20 на акцию. На наш взгляд, компания может увеличить рыночную долю за счет фокуса на эксклюзивных и инновационных товарах. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций Dick's Sporting Goods и повышаем целевую цену до $70 с $63", - отмечают специалисты BCS Express.

Toll Brothers: Компания представила 21 сентября промежуточные результаты в середине финансового 4К20. В период с 1 августа по 15 сентября количество подписанных нетто-контрактов выросло на 110% по сравнению с предыдущим годом - до 1 678 домов.